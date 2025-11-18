Disney es una de las divisiones cinematográficas principales de The Walt Disney Company y se encarga de la comercialización y distribución de contenido no solo en su plataforma de streaming, sino también en las salas de cine, por lo que recientemente anunció que uno de sus grandes éxitos volverá a la pantalla grande y en su versión ‘live action’.

Moana es una de las películas infantiles que logró conquistar al público con su trama, pues la joven que vive en la isla de Montunui se embarca en una travesía junto a un semidiós, luego de descubrir que es la elegida por el océano para salvar a su pueblo y su arriesgada misión se ve envuelta en inesperados sucesos.

Asimismo, está entretenida producción, aborda temas que han despertado el interés de los fanáticos al explorar la conexión espiritual y el océano, las acciones del pasado y las consecuencias en el presente, la familia como eje central y los riesgos que se toman con tal de cumplir con lo pactado.

Fecha del lanzamiento del ‘live action’ de ‘Moana’

El 17 de noviembre se presentaron el primer tráiler y el póster de la esperada adaptación en ‘live action’ de Moana de Disney. Será protagonizada por Catherine Lagaʻaia como Moana y Dwayne Johnson, quien originalmente dio voz al personaje en la película animada en inglés y ahora regresa para interpretar nuevamente al carismático semidiós Maui.

Adicionalmente, en la descripción del tráiler se dio a conocer que el público podrá disfrutar de los deslumbrantes paisajes, sonidos y canciones de esta producción en los cines de Latinoamérica a partir del 9 de julio de 2026.

¿De qué trata el ‘live action’ de ‘Moana’?

El adelanto ofrece una primera mirada a esta nueva versión en otro formato, mostrando al público la imponente isla y la vibrante comunidad de Motunui; al cambiante semidiós Maui; a la temible pero encantadora tribu de los Kokomora; y la protagonista decidida, que entona la emblemática frase: “Yo soy Moana”.

Además de Lagaʻaia y Johnson, el elenco incluye a John Tui, un actor originario de Auckland, Nueva Zelanda, como el prudente jefe Tui, padre de Moana. También a la actriz samoano-neozelandesa Frankie Adams, quien interpreta a Sina, la afectuosa y determinada madre de Moana; y a Rena Owen, de la Bahía de las Islas, Nueva Zelanda, en el papel de Tala, la respetada abuela de la protagonista.