A mitad de este año se estrenó en las pantallas grandes Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, una película del Universo cinematográfico Marvel que llegó para redefinir una historia de superhéroes clásica y presentar a los personajes en un contexto retro-futurista de los años 60.

Reed Richards es el creador y científico del grupo que tiene la habilidad de estirar su cuerpo como desee; Sue Storm es su esposa y es conocida como La mujer invisible; Johnny Storm es la antorcha humana que puede volar y lanzar proyectiles de fuego, y Ben Grimm ‘La cosa’, que se destaca por su fuerza y resistencia.

Esta narrativa plantea una historia distinta, pues no se trata sobre el origen -como era común-, sino que se centra en un conflicto mayor: la amenaza de Galactus, un dios espacial devorador de mundos, y su enigmático heraldo, Silver Surfer.

Una situación que pone al equipo ante un reto que va más allá de salvar el planeta, ya que deben equilibrar su papel de superhéroes con los lazos que los unen como familia. Todo esto, en medio de poderes, aventuras interestelares y reminiscencias de ciencia ficción clásica, que también se ven marcadas por una dimensión humana en la que prevalece el compromiso, la responsabilidad, los vínculos emocionales.

¿Cuándo se estrenó ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’ en Disney Plus Colombia?

Los amantes a estas producciones del Universo Marvel podrán disfrutar desde la comodidad de su casa, una de las películas que logró conectar con su audiencia y conquistar con su nueva propuesta.

‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’ se ha destacado por su enfoque en la familia, un nuevo comienzo para el grupo, una estética refrescante y una amenaza a gran escala que genera fuertes emociones.

A partir de hoy, 5 de noviembre, esta cinta que combina aventuras cósmicas con vínculos familiares, hará parte del amplio catálogo de Disney +, una de las plataformas de streaming más conocidas a nivel mundial.

Reacción de los fanáticos

La compañía Disney Plus junto a Marvel Studios, realizaron hace unas horas a través de su perfil de Instagram, la pieza gráfica con la que recordaron el estreno de la película en la plataforma y los usuarios demostraron su emoción por esta esperada noticia.