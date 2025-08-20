Orden cronológico de las películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel: así se explica

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue avanzando con paso firme en la industria del cine, lanzando propuestas sobre lo que vendrá para el escenario de los cómics. Muchos fanáticos siguen esperando noticias, debido a los informes que se dan desde las directivas de Marvel Studios.

En medio de la espera por futuros estrenos, hay quienes están expectantes ante lo que se avecina en este espacio cinematográfico, que ha sido centro de todo tipo de historias relacionadas con superhéroes. Con cada una de sus fases ha marcado un hito, cautivando al público con escenas y personajes icónicos.

Aunque queda una espera sobre lo que hay para los próximos años, es importante tener claro cuál es el orden cronológico de las cintas, donde se conectan las historias y los héroes.

Orden cronológico del Universo Cinematográfico de Marvel

Capitán América: El primer vengador (2011)

Capitana Marvel (2019)

Iron Man (2008)

El increíble Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Los Vengadores (2012)

Escena poscréditos de Los Vengadores para conocer a Thanos (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: El mundo oscuro (2013)

Capitán América: El soldado de invierno (2014)

Guardianes de la Galaxia (2014)

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017)

Serie en Disney+: Yo Soy Groot*

Vengadores: La era de Ultrón (2015)

Ant-Man (2015)

Capitán América: Civil War (2016)

Viuda Negra (2021)

Black Panther (2018)

Doctor Strange (2016)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Ant-Man y la Avispa (2018)

Thor: Ragnarok (2017)

Vengadores: Infinity War (2018)

Escena poscréditos de Ant-Man y la Avispa (2018)

Escena poscréditos de Capitana Marvel (2019)

Vengadores: Endgame (2019)

Serie en Disney+: Bruja Escarlata y Visión (2021)

Serie en Disney+: Falcon y El soldado de invierno (2021)

Spider-Man: Far from Home (2019)

Serie en Disney+: Loki (2021)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Eternals (2021)

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (2021)

Serie en Disney+: Ojo de Halcón (2021)

Doctor Strange En el multiverso de la locura (2022)

Serie en Disney+: Caballero Luna (2022)

Serie en Disney+: Ms. Marvel (2022)

Thor: Love and Thunder (2022)

Serie en Disney+: She-Hulk (2022)

Especial en Disney+: Werewolf by Night (2022)

Black Panther: Wakanda Forever (2022)

Ant-Man y la Avispa: Quantumania (2023)

Guardianes de la Galaxia Vol 3. (2023)

Serie en Disney+: Invasión Secreta (2023)

Serie en Disney+: Loki 2 (2023)

The Marvels (2023)

Serie en Disney+: ECHO (2024)

Deadpool y Lobezno (2024)

Serie en Disney+: Agatha, ¿quién si no? (2024)

Capitán América: Brave New World (2025)

Serie en Disney+: Daredevil: Born Again (2025)

Thunderbolts (2025)

Es importante destacar que, con el regreso de futuras películas de Avengers, los fanáticos deberán esperar hasta 2026, con un estreno previsto para mayo, para descubrir el siguiente capítulo de esta saga. Existe gran incertidumbre sobre cómo se adaptará la trama, dándole paso a nuevas expectativas.