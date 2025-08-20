Suscribirse

Orden cronológico de las películas y series del Universo Cinematográfico de Marvel: así se explica

Existe una línea de tiempo en la que cada título se integra a este escenario de cómics.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

20 de agosto de 2025, 5:10 p. m.
Diego Cáceres compuso la música original y el diseño de sonido de una producción de Marvel
Marvel se caracteriza como una de las empresas más grandes de entretenimiento y cómics | Foto: Getty Images / Nur Photo

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue avanzando con paso firme en la industria del cine, lanzando propuestas sobre lo que vendrá para el escenario de los cómics. Muchos fanáticos siguen esperando noticias, debido a los informes que se dan desde las directivas de Marvel Studios.

En medio de la espera por futuros estrenos, hay quienes están expectantes ante lo que se avecina en este espacio cinematográfico, que ha sido centro de todo tipo de historias relacionadas con superhéroes. Con cada una de sus fases ha marcado un hito, cautivando al público con escenas y personajes icónicos.

Aunque queda una espera sobre lo que hay para los próximos años, es importante tener claro cuál es el orden cronológico de las cintas, donde se conectan las historias y los héroes.

Contexto: ‘Avengers: Doomsday’, destapan personajes que harán parte de la nueva cinta de Marvel

Orden cronológico del Universo Cinematográfico de Marvel

Capitán América: El primer vengador (2011)

Capitana Marvel (2019)

Iron Man (2008)

El increíble Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Los Vengadores (2012)

Escena poscréditos de Los Vengadores para conocer a Thanos (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: El mundo oscuro (2013)

Capitán América: El soldado de invierno (2014)

Guardianes de la Galaxia (2014)

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (2017)

Serie en Disney+: Yo Soy Groot*

Vengadores: La era de Ultrón (2015)

Ant-Man (2015)

Capitán América: Civil War (2016)

Viuda Negra (2021)

Black Panther (2018)

Doctor Strange (2016)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Ant-Man y la Avispa (2018)

Thor: Ragnarok (2017)

Vengadores: Infinity War (2018)

Escena poscréditos de Ant-Man y la Avispa (2018)

Escena poscréditos de Capitana Marvel (2019)

Vengadores: Endgame (2019)

Serie en Disney+: Bruja Escarlata y Visión (2021)

Serie en Disney+: Falcon y El soldado de invierno (2021)

Spider-Man: Far from Home (2019)

Serie en Disney+: Loki (2021)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Eternals (2021)

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (2021)

Serie en Disney+: Ojo de Halcón (2021)

Doctor Strange En el multiverso de la locura (2022)

Serie en Disney+: Caballero Luna (2022)

Serie en Disney+: Ms. Marvel (2022)

Thor: Love and Thunder (2022)

Serie en Disney+: She-Hulk (2022)

Especial en Disney+: Werewolf by Night (2022)

Black Panther: Wakanda Forever (2022)

Ant-Man y la Avispa: Quantumania (2023)

Guardianes de la Galaxia Vol 3. (2023)

Serie en Disney+: Invasión Secreta (2023)

Serie en Disney+: Loki 2 (2023)

The Marvels (2023)

Serie en Disney+: ECHO (2024)

Deadpool y Lobezno (2024)

Serie en Disney+: Agatha, ¿quién si no? (2024)

Capitán América: Brave New World (2025)

Serie en Disney+: Daredevil: Born Again (2025)

Thunderbolts (2025)

Es importante destacar que, con el regreso de futuras películas de Avengers, los fanáticos deberán esperar hasta 2026, con un estreno previsto para mayo, para descubrir el siguiente capítulo de esta saga. Existe gran incertidumbre sobre cómo se adaptará la trama, dándole paso a nuevas expectativas.

Todavía no hay información concreta sobre este proyecto y su producción no ha iniciado, pero ya abundan los rumores respecto a los posibles integrantes del reparto y a la dirección que tomará una historia que se anticipa distinta a todo lo visto anteriormente.

