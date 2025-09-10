Marvel Studios, de Disney, reveló hace algunos meses el elenco de su próxima entrega de Avengers’, seis años después de que Avengers: Endgame se convirtiera en la cinta más taquillera de todos los tiempos.

Ian McKellen y Patrick Stewart están entre quienes sorpresivamente regresan al equipo de superhéroes para Avengers: Doomsday, prevista para mayo de 2026.

Se unirán a un grupo de favoritos de los fanáticos incluyendo a Robert Downey Jr. y Chris Hemsworth, confirmó un anuncio de cinco horas que se viralizó.

Las películas de superhéroes de Marvel se convirtieron en la franquicia más lucrativa de Hollywood, acumulando entre todas más de 30.000 millones de dólares.

Avengers: Doomsday aspira a ser una película de grupo taquillera al estilo del pináculo de la franquicia, Avengers: Endgame de 2019, que acumuló 2.800 millones de dólares.

Esa cinta fue por poco tiempo la película más taquillera de la historia, hasta que la original Avatar recuperara el puesto con un nuevo lanzamiento en los cines.

Al igual que Endgame, Doomsday juntará a personajes y unirá tramas en un gran desenlace para más de una docena de películas de Marvel previas.

Mientras que varios superhéroes que están de regreso, y sus actores, fueron anunciados con antelación, Marvel reveló el equipo completo en un video transmitido en vivo.

Entre las sorpresas están los octogenarios actores Stewart y McKellen, quienes aparecieron previamente en entregas de X-Men.

Entre los favoritos que están de vuelta se cuenta Thor (Hemsworth), Ant Man (Paul Rudd) y Loki (Tom Hiddleston).

Los nombres de los actores aparecieron en los respaldos de sillas de director al estilo de Hollywood, con una cámara avanzando lentamente de uno a otro a cada diez o quince minutos.

El video terminó con Downey Jr., quien apareció en persona. Marvel anunció previamente que el oscarizado actor regresaría a la franquicia para encarnar al villano Doctor Doom.

Robert Downey Jr regresa a las películas de Marvel. | Foto: Getty Images via AFP

“Todos los caminos llevan a Doom. #AvengersDoomsday está ahora en producción”, adelantó.

Nuevo adelanto misterioso y codificado de Avengers: Doomsday

Recientemente, la mayoría de los actores y actrices de esta nueva entrega confirmaron que ya finalizaron de grabar sus escenas y que ya están en el proceso del montaje de la película.

Por su parte, y con el fin de aumentar la intriga de los fanáticos, los hermanos Russo, directores de las películas, decidieron publicar una imagen en la que según dicen los comentarios: se anticipa algo de lo que puede estar por llegar a Avengers: Doomsday.

Son bastantes los paparazzis que buscan conocer más detalles sobre esta nueva entrega, y justo con el fin de evitar esto o confundir a los mismos, es que los directores hicieron dicha publicación.

Lo que se puede apreciar es una fotografía 100% borrosa con un zoom totalmente amplio de una pizarra con algunas anotaciones en tiza blanca con el hashtag #DoomsdayIsComing, en la descripción del post.