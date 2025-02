Anthony Mackie, el Capitán América, en SEMANA: “Verán el proceso de reconstrucción del Universo Marvel y hacia dónde va la próxima fase”

Anthony Mackie: No diría que es por ser contemporáneo, pero creo que Sam se diferencia de Steve en que Steve era un Súper Héroe con un cuerpo que no podía romperse y un sistema que no podía fallar. Sam es un tipo común tratando de resolver problemas, así que tiene que usar su ingenio, su encanto y su carisma, pero también su humanidad y su dignidad. No puede resolver todo a los golpes. Tiene que usar su experiencia en psicología y su habilidad para conocer a las personas para resolver problemas y situaciones hablando.