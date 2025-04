Eduardo Diez, músico colombiano que trabajó en ‘Moana 2′, habló con SEMANA sobre su experiencia en Disney: “Sí se puede vivir de la música”

Para Eduardo Diez la música es su aire, sin ella no podría vivir. Tiene 29 años, nació en Medellín, pero hoy su vida está en Los Ángeles, donde trabaja como músico para reconocidas producciones de cine, entre ellas Monsters at work del universo de Monsters Inc, Las aventuras de Buck, de la saga de La era del hielo y más recientemente en Moana 2.

El talento del músico lo ha llevado también a ser parte de películas como Bullet Train, en la que actuaron Brad Pitt y Bad Bunny, así como de series como Kaleidoscope de Netflix o Spirited de Apple TV+. SEMANA conversó con el colombiano sobre su trayectoria profesional, sus pasiones y su vida cómo músico.

SEMANA: ¿Cómo nació su pasión por la música?

Eduardo Diez: Yo empecé tocando guitarra a los 8 o 9 años. Tuve un profesor en Medellín superbueno de guitarra, que me inculcó mucho el amor por la música y la disciplina que se requiere si uno quiere volverse bueno. Todavía soy muy cercano a él. Mi pasión por la música empezó con la guitarra, pero más adelante me convertí en bajista. Mientras yo estaba en el colegio, tomaba clases de música, tenía bandas, tuve bandas de rock, bandas de salsa, de música tropical. Cuando llegué a la universidad sabía que la música iba a ser mi camino. Entré a la EAFIT de Medellín, ahí estudié jazz, yo en ese momento no sabía que quería ser compositor. Y después a través de la universidad logré una beca para estudiar en Boston, en Berklee, para mí fue un sueño impresionante.

Llegué a Berklee creyendo que iba a hacer lo mismo que estaba haciendo en Colombia, un contrabajista. Durante los primeros años, me dediqué a convertirme en el mejor contrabajista y lamentablemente me sobre exigí tanto, que me lastimé un nervio y el doctor me dijo que tenía que estar más o menos un año sin tocar. Y ahí me tocó tomar otro rumbo. Curiosamente, desde que me convertí en músico, siempre le presté mucha atención a la música de las películas y estando en Berklee me conecté con muchas personas que estaban inmersas en ese mundo musical y también durante ese año yo empecé a componer más.

SEMANA: Cómo llegó a trabajar en Moana 2?

E. D.: Cuando llegué a Los Ángeles fui a donde un compositor muy bueno que se llama John Powell y mi trabajo con él me llevó a trabajar con otro compositor que se llama Dominic Lewis. Y Dominic, con quien sigo trabajando, me presentó a un orquestador de música de Hollywood. Él escuchó mi trabajo en una de las películas de Dominic y me dijo: “Vos sos muy bueno, ¿no te gustaría de pronto audicionar para una película con Mark Mancini?”. Y yo le digo: “Obvio que me gustaría audicionar”.

Eso fue en febrero del año pasado, como a los dos o tres meses recibo una llamada de Mancini y me dice que quería que yo audicionara, pero en ese momento no me dijo para qué película. Ahí empezó el proceso, fue un mes o mes y medio de pruebas. Me dijeron que les enviara música de otros proyectos, luego me dijeron que hiciera música nueva con ciertos requerimientos. Luego llegó un momento, la última etapa en donde me mandaron un par de escenas y yo tenía que escribir la música de esas escenas. Fue tremendo enterarme que era Moana. Me trasnoché, pero la di toda. A ellos les gustó el resultado y ahí entré a la película. En Moana 2 trabajé con el ingeniero musical David Boucher y con otro colombiano que se llama Sebastián Zuleta, que es excelente en lo que hace.

SEMANA: Explíquenos de qué se trata su rol como músico en estas producciones de cine.

E. D.: Mi rol tiene muchos nombres, pero dependiendo el compositor le pone un nombre diferente. Pero básicamente es un rol de música adicional. Entonces estas películas tienen 70 minutos de música incidental, que no son las canciones sino la música emocional, que es la música instrumental que acompaña la acción, el drama, la felicidad o la tristeza de los personajes, eso es lo que yo hago. Normalmente un compositor tiene tres o cuatro meses para hacer una película, pero por ejemplo con Moana fue menos tiempo.

El paisa Eduardo Diez ha participado en la producción de películas de Disney. La más reciente fue Moana 2. | Foto: Eduardo Díez

SEMANA: Además de Moana 2, usted ha trabajado en otros proyectos muy importantes. Cuéntenos sobre esas otras producciones.

E. D.: Yo siempre supe que Los Ángeles era el lugar en donde estaba la industria. Y cuando llego acá empiezo la búsqueda de proyectos. Envié muchos correos, algunos me respondieron otros no, me contestaron como dos o tres personas, entre ellas John Powell y fui muy afortunado de poder trabajar con él. Con John hice dos proyectos muy importantes, Las aventuras de Buck de La era del hielo. John Powell es uno de los grandes de la música en Hollywood, él hizo la música de Wicked que estuvo nominada en los Óscar, también fue productor musical de Encanto de Disney y ese fue mi segundo proyecto con él y mi primer trabajo para Disney.

Luego John me pone en contacto con Dominic Lewis y con él hago Bullet Train la película donde actúan Brad Pitt y Bad Bunny, eso fue un cambio de género interesante. Luego llega la miniserie de Baymax, Spirited de Apple TV+ y otra para Netflix que se llama Kaleidoscope. Más adelante trabajé en Monsters at Work basada en el mundo de Monsters Inc, que se ha convertido en uno de mis proyectos favoritos, porque la música de Monster Inc. utiliza mucho jazz y mucho jazz clásico. Mi género preferido sin duda es la animación y las películas para niños.

SEMANA: ¿Se encuentra trabajando en algún proyecto nuevo?

E. D.: Sí, en este momento estoy trabajando en una nueva película con Dominic, que es de mucha acción intensa. Adicional con otro compositor estoy trabajando en una serie que se llama My Adventures with Superman, basada como en los cómics viejos de este personaje.

SEMANA: Desde su experiencia, ¿Qué consejo le daría a un músico que quiera ser igual de exitoso a usted?