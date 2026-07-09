La filtración que destruyó el estreno en cines de esta esperada película de fantasía tras 5 años de retrasos

Después de cinco años de espera, Avatar: La leyenda de Aang llegará al público de una forma muy distinta a la que sus creadores habían planeado. La producción, que inicialmente estaba programada para estrenarse en cines, cambió su estrategia de lanzamiento luego de que una copia completa de la película fuera filtrada en internet meses antes del estreno.

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El caso se conoció en abril de 2026, cuando comenzó a circular el largometraje de manera ilegal en redes sociales y otras plataformas digitales. La difusión del material provocó una investigación que terminó con la captura de un presunto hacker en Singapur.

No obstante, para ese momento la película ya se había compartido ampliamente, por lo que fue imposible detener por completo su circulación.

Tras lo ocurrido, los responsables del proyecto decidieron cancelar el estreno en salas de cine. En lugar de llegar a la pantalla grande el 9 de octubre, como estaba previsto, la cinta se estrenará directamente en Paramount+ en Estados Unidos el 25 de julio.

Antes de su lanzamiento en la plataforma, la producción tendrá una función especial durante la Comic-Con de San Diego, el 24 de julio, donde los asistentes podrán verla por primera vez.

La película está dirigida por Lauren Montgomery, con guion de Tim Hedrick y Christopher Yost, y forma parte del universo de Avatar: The Last Airbender. La historia sigue a Aang, el último maestro aire, quien descubre un antiguo poder capaz de proteger a su pueblo de una gran amenaza.

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Junto a Katara, Sokka y otros aliados, emprende un viaje para encontrar ese poder antes de que sea utilizado con fines destructivos.

Las estrellas que hacen parte del elenco:

Eric Nam es Aang

Jessica Matten como Katara.

Román Zaragoza interpreta a Sokka.

Steven Yeun es Zuko.

Dionne Quan bajo Toph Beifong.

El cambio de planes en su estreno convirtió a Avatar: La leyenda de Aang es uno de los casos más comentados de los últimos meses dentro de la industria del entretenimiento, ya que una filtración terminó modificando el lanzamiento de una de las películas animadas más esperadas del año.