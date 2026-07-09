‘X-Men ’97’ revela el crudo origen de Apocalipsis en un episodio con sabor a final de temporada

La segunda temporada de X-Men ’97 continúa elevando las expectativas de los seguidores de Marvel con una historia que profundiza en uno de los personajes más poderosos y temidos de los cómics. Luego de varios episodios marcados por viajes en el tiempo y giros inesperados, la producción estrenó un capítulo que revela cómo nació realmente Apocalipsis y por qué su destino parecía imposible de evitar.

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Desde el inicio de la nueva entrega, los mutantes quedaron separados en distintas épocas, una situación que los llevó a intervenir en acontecimientos ocurridos miles de años antes de su presente. Allí conocieron a En Sabah Nur, figura que más adelante se convertiría en el legendario villano, e intentaron modificar los hechos con la esperanza de impedir su transformación.

Sin embargo, la serie deja claro que alterar el curso de la historia tiene límites. A medida que avanza el episodio, el personaje descubre fragmentos de su futuro y comprende el enorme poder que está destinado a recibir. Esa revelación termina por impulsar la decisión que cambiará para siempre su existencia.

Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando el antagonista entra en contacto con una fuerza cósmica que amplifica sus habilidades y completa su metamorfosis. Desde ese instante deja de ser únicamente En Sabah Nur para convertirse en el implacable Apocalipsis, el enemigo que marcará el futuro de los X-Men.

El capítulo también reserva importantes consecuencias para los protagonistas. En medio del enfrentamiento, algunos integrantes del equipo deben quedarse atrás para contener la amenaza y permitir que el resto regrese a su línea temporal. La batalla alcanza un nivel dramático cuando un enorme fenómeno de destrucción obliga a realizar sacrificios inesperados.

Con esta entrega, según recoge Meristation, X-Men ’97 consolida una narrativa mucho más oscura y ambiciosa, elevando el conflicto principal y preparando el terreno para los episodios restantes de la temporada, en los que el enfrentamiento contra Apocalipsis promete convertirse en el mayor desafío que hayan enfrentado los mutantes.