En los últimos años, pocas series han logrado captar tanta atención del público, quienes buscan nuevas narrativas y tramas que los mantengan entretenidos. Sin embargo, una de ellas fue Demon Slayer también conocida como Kimetsu no Yaiba, una historia que combina acción, drama y emoción que logró sorprender a la audiencia.

En 2016 comenzó como una manga, pero rápidamente se transformó en un fenómeno mundial gracias a su adaptación al anime y se ha convertido en una de las más vistas.

La trama se sitúa en el Japón de la era Taisho, a comienzos del siglo XX, una época en la que los humanos convivían con demonios que cazaban en la oscuridad.

El protagonista, Tanjiro Kamado, quien es un joven bondadoso que vive con su familia en las montañas, sufre un inesperado cambio en su vida cuando un demonio asesina a casi todos sus seres queridos y convierte a su hermana Nezuko en una de estas criaturas.

Decidido a salvarla y vengar a su familia, Tanjiro se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios y a lo largo de su viaje enfrenta a poderosos enemigos, esto con el fin de buscar derrotar a Muzan Kibutsuji, el primer y más temido demonio de todos.

Demon Slayer: reconocida serie de anime. | Foto: Tomada de Netflix

La historia combina intensas batallas con momentos de gran sensibilidad, mostrando que incluso los villanos tienen pasados trágicos y motivaciones humanas.

Demon Slayer es un éxito en su animación gracias el estudio, Ufotable el cual logró un estilo visual que mezcla técnicas digitales modernas con el arte tradicional japonés y las escenas de combate son fluidas, coloridas y tan detalladas que cada técnica de respiración se convierte en una obra de arte en movimiento.

Demon Slayer: Mugen Train, estrenada en 2020, es un largometraje que también le permitió alcanzar la fama, pues se convirtió en la película de anime más taquillera de todos los tiempos, superando incluso a clásicos como El viaje de Chihiro.

Este es el orden cronológico de la serie, incluye temporadas y películas, y la puede ver en diferentes plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus y Prime Video:

1. Temporada 1 (Kimetsu no Yaiba, 2019).

2. Película: Mugen Train (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen, 2020).

3. Temporada 2: Arco del Distrito del Entretenimiento (Yuukaku-hen, 2021–2022).

4. Temporada 3: Arco de la Aldea de los Herreros (Katanakaji no Sato-hen, 2023).

5. Temporada 4: Arco del Entrenamiento de los Pilares (Hashira Training-hen, 2024).