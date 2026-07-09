Caos vehicular en la vía Bogotá-La Calera por volcamiento de un camión

Esta mañana, sobre las 9:40 a. m., se presentó un volcamiento en la vía a La Calera que generó afectaciones en la movilidad del sector. Según los primeros reportes, un camión de carga cayó en el kilómetro cuatro del corredor.
El volcamiento produjo bloqueos en los dos carriles de la vía, por lo que las autoridades y funcionarios de la Secretaría de Movilidad llegaron al lugar. Guías y agentes de Policía gestionaron el tráfico en la zona.
[09:50 a.m.] #GestiónDelTráfico 🔴Volcamiento de camión en la localidad de Chapinero, vía Bogotá - La Calera con km 4.🔁Rutas Alternas:— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 9, 2026
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✅Carrera 7
👮♂️Grupo Guía y Agentes Civiles realizan cierres y desvíos preventivos en el ascenso de la Av. Circunvalar con calle 88. pic.twitter.com/eY3h0MaFMC
Debido a los bloqueos, se implementaron cierres y desvíos en el ascenso de la avenida Circunvalar de la calle 88. Las rutas alternas que recomendaron las autoridades son la carrera séptima y la autopista norte.
“Se realizan cierres y desvíos sobre la vía al ascenso por la avenida Circunvalar con calle 88, mientras nuestras unidades de tránsito gestionan la movilidad y el equipo vial adelanta las labores para el levantamiento del vehículo”, indicó la entidad.
[10:25 a.m.] #GestiónDelTráfico |🔴Continúa alta afectación en vía por el volcamiento de camión en la localidad de Chapinero, vía Bogotá - La Calera con km 4.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 9, 2026
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Por su parte, la secretaria de Movilidad María Fernanda Ortiz publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que una grúa se encontraba en camino al lugar de los hechos, para poner al camión en posición y retirarlo de la vía.
“Son las 10:30 de la mañana y estamos en nuestro centro estratégico de movilidad gestionando un evento de alto impacto en la ciudad. Se produjo el volcamiento de un tractocamión de grandes dimensiones que generó el cierre total de la vía en el kilómetro 4, vía a La Calera”, explicó la funcionaria.
[11:00 a.m.]🔴 Continúa alta afectación en vía por el volcamiento de camión en la localidad de Chapinero, vía Bogotá - La Calera con km 4.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) July 9, 2026
🚒 @BomberosBogota hace arribo al punto.
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Ortiz agregó que los usuarios de la vía debían estar atentos a las recomendaciones y desvíos mientras el camión era movilizado. A las 12:10 p.m., la entidad anunció la reapertura del corredor tras las labores de expertos y trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.
El incidente no dejó personas heridas y en estos momentos, miembros del Grupo Guía y agentes de Policía siguen en el sector gestionando la movilidad mientras se normaliza el tránsito.