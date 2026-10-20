María Fernanda Yepes expuso incómodo tema y habló de decisión que tomó con su cuerpo: “Nunca me sentí bonita”

María Fernanda Yepes se ganó un lugar destacado en la televisión nacional e internacional gracias a su talento y participación en producciones que conquistaron a diferentes audiencias. La actriz antioqueña también llamó la atención por su belleza y carisma, características que contribuyeron a consolidar su reconocimiento en la industria del entretenimiento.

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Aunque hizo parte de exitosas telenovelas y series, con el paso del tiempo decidió tomar distancia de las cámaras y explorar otras facetas personales y artísticas. Esta decisión marcó un cambio en su estilo de vida, alejado de la exposición constante que implica trabajar en televisión.

Recientemente, la artista conversó con la periodista Eva Rey en el programa digital Me vale, espacio en el que habló con franqueza sobre algunas experiencias de su pasado. Durante la entrevista, Yepes recordó inseguridades y momentos complejos que marcaron distintas etapas de su vida, y compartió detalles personales que permitieron conocer una faceta más íntima de su historia.

Según comentó, actualmente tiene una perspectiva distinta de su pasado, ya que ahora se ve con otros ojos. La artista tenía bastante inseguridad con su cuerpo, al punto de no sentirse bonita.

“Toda mi vida fui superinsegura. Es una cosa loquísima. Yo ahora veo fotos de cuando era Rosario, y yo pienso: ‘Juepucha, o sea, ¿yo de verdad era así de mamacita? No puede ser, yo nunca me sentí así, no puede ser que yo nunca me sentí bonita... nunca me sentía a gusto con mi cuerpo”, dijo.

“Nunca me sentí completa, como suficiente, y eso es una cosa que nos pasa a todas las mujeres. Es impresionante”, agregó.

Al hacer Rosario Tijeras, la famosa menciona que era muy crítica con su imagen, buscando encajar en estándares sociales de la época. Contó que se puso implantes mamarios, se sometió a procedimientos estéticos y terminó lastimando su cuerpo.

“Yo me veo ahora y digo: ‘Tenía el cuerpo perfecto’. Yo fui de las que me puse siliconas a los 20... Ya estoy explantada, y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Llegué a hacerme una liposucción sin necesitarla y a destrozarme las piernas”, contó.

“Es una influencia de la narcocultura que nos dejaron. En mi imaginación yo tenía conejos o policías... Quería encajar en ese modelo de belleza que tenía en mi cabeza; estaba loca. Yo tengo fibrosis”, apuntó.

María Fernanda Yepes aseguró que la mejor decisión de su vida fue retirar las prótesis de su sistema, pues recuperó elementos que la hacían sentir cómoda y bien.

“Vivía en un cansancio crónico. Me saqué las siliconas y al otro día se me quitó. Volvió la energía a mi cuerpo; el pelo no me crecía de aquí (hombros)”, indicó.