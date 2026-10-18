Iván Duque le envió mensaje a María Fernanda Yepes tras años de su relación: “Un ser humano increíble”

El expresidente de Colombia Iván Duque ha seguido presente en la opinión pública después de dejar la Casa de Nariño. Además de su trayectoria política, ha compartido con sus seguidores en redes sociales otras facetas de su vida, como su gusto por la música y su experiencia como DJ, una actividad que pocos conocían.

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Sin embargo, hay episodios de su pasado personal que también han despertado curiosidad. Uno de ellos es el romance que mantuvo durante su juventud con la actriz María Fernanda Yepes, quien en diferentes ocasiones ha contado detalles de la relación que ambos tuvieron durante la adolescencia.

La historia comenzó cuando Yepes se trasladó con su familia a Bogotá debido a la violencia que se vivía en Medellín. El cambio también implicó dejar su colegio e ingresar a una nueva institución en la capital, donde tuvo que adaptarse a un entorno diferente.

En una entrevista para el programa Me Vale con Eva Rey, la actriz recordó que, durante algunas salidas con sus compañeras, coincidía con jóvenes de otros colegios, entre ellos estudiantes del Nueva Granada, quienes, según su experiencia, tenían una actitud excluyente con quienes no pertenecían a su círculo.

María Fernanda Yepes, actriz colombiana. Foto: Karen Salamanca

“Me acuerdo que me preguntaban: ‘¿En qué colegio estudias?’, y yo respondía y ya no me hablaban. El único que no me hizo el feo fue Iván Duque”, relató.

Fue precisamente en ese contexto cuando comenzó a acercarse al exmandatario. Con el tiempo, ambos construyeron una amistad que terminó convirtiéndose en un romance juvenil que la modelo recuerda como una etapa bonita e inocente de su vida.

Según ha contado, una de las cualidades que más le llamaban la atención de Duque era su inteligencia. Disfrutaba escucharlo hablar sobre historia y otros temas, y recordó que, desde muy pequeño, él manifestaba su intención de llegar a la Presidencia de Colombia.

Iván Duque, expresidente de Colombia. Foto: NICOLÁS GALEANO-semana

El mensaje de Iván Duque a María Fernanda Yepes

En medio de la conversación, la periodista presentó un video en el que el expresidente le envió un saludo especial y destacó tanto su trayectoria profesional como sus cualidades personales.

“Quiero mandarle un saludo muy especial a Mafe. Solamente felicitarla por esta carrera maravillosa que ha tenido. La considero un ser humano increíble, por dejar siempre el nombre de nuestro país en alto y que siga también trabajando su espiritualidad, donde se ha convertido en un gran referente para muchísimas personas”, expresó Duque.

La reacción de la artista fue de sorpresa y sonrisas. Sin embargo, el mensaje también le dio la oportunidad de recordar algunos episodios de la época en que conoció al exmandatario y explicar cómo surgió el vínculo entre los dos.