David Mackalister Silva dirigió unas palabras a Juan Guillermo Cuadrado: “Facilita el fútbol”

El categórico triunfo 4-1 de Millonarios sobre Jaguares de Córdoba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín dejó sensaciones sumamente positivas en el seno de la escuadra albiazul. Además del brillo individual de Andrés Estupiñán —quien firmó un doblete— y los tantos de Leonardo Castro y Daniel Ruiz para cortar una racha de tres empates consecutivos.

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La atención postpartido se centró en las valoraciones del capitán David Mackalister Silva sobre el peso futbolístico de Juan Guillermo Cuadrado en el plantel.

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Al ser indagado por los medios de comunicación sobre la adaptación e influencia de Cuadrado en el esquema táctico, Mackalister no ahorró elogios para el experimentado futbolista antioqueño. “Sin duda alguna son jugadores diferentes, por ende la carrera que tuvieron, por ende cómo nos representaron como país, y son jugadores que facilitan el fútbol, que te ubican, que te ayudan, que tienen capacidad de leer el partido y el cual es muy provechoso para nosotros”, afirmó el referente azul.

Fondo de armario y puesta a punto de El Campín

El mediocampista bogotano subrayó que la riqueza del plantel le otorga variantes determinantes al cuerpo técnico para pelear la clasificación a los cuadrangulares finales. “Más que juntar los jugadores que sepan jugar, creo porque tenemos una muy buena nómina, un muy buen plantel, donde el profe tiene bastantes posibilidades y estoy seguro de que va a escoger siempre las mejores para poder conseguir ese primer objetivo de nosotros”, agregó Silva.

El marco del encuentro sirvió asimismo para evaluar con éxito la remodelada gramilla de El Campín, escenario que superó los exámenes técnicos tras 23 días de obras intensivas coordinadas entre la Alcaldía de Bogotá, el IDRD y la firma Sencia. Con la tranquilidad de estar afianzado en el grupo de los ocho, Millonarios voltea la página para encarar su próximo examen de local este miércoles 20 de octubre a las 8:30 p. m. frente a Once Caldas, en duelo correspondiente a la fecha 13 del campeonato.