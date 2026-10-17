Seis museos de arte del país rechazan el retiro de piezas del Museo Nacional por decisión del Gobierno

El sector cultural en Colombia enfrenta un debate institucional y social tras la decisión del Gobierno nacional de retirar más de 30 piezas de las salas de exposición del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá.

Protestas frente al Museo Nacional, tras decisión del Gobierno, terminan con intervención de la Unidad Antidisturbios

La medida, que abarca afiches, fotografías y objetos simbólicos vinculados a movimientos sociales, el proceso de paz y la memoria de víctimas del conflicto, motivó un rechazo conjunto de seis emblemáticos museos de arte del país, así como un plantón ciudadano frente a la sede de la institución.

En una declaración conjunta firmada por el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), el Museo de Arte Moderno de Cartagena, el Museo Rayo de Roldanillo y el Museo de Arte Moderno del Tolima, las entidades argumentaron que la remoción de bienes culturales por motivaciones ideológicas debilita la comprensión de la historia nacional.

“Imponer la unificación de los discursos mediante el silenciamiento de obras, experiencias o comunidades constituye una forma de violencia”, advierten las organizaciones en su comunicdo.

En el comunicado, difundido en redes sociales y canales oficiales, las directivas solicitaron a la ministra de Cultura, Paola Holguín, garantizar la autonomía de las instituciones culturales y someter a revisión pública los criterios aplicados.

Nos unimos el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), el Museo de Arte Moderno de Cartagena, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), el Museo Rayo, y el Museo de Arte Moderno del Tolima para emitir una declaración conjunta sobre el retiro de obras del Museo Nacional de Colombia. — Museo de Arte Moderno de Medellín (@MAMMedellin) October 18, 2026

Los museos enfatizaron que las obras son dinámicas y pueden ser evaluadas, pero subrayaron que dicho proceso debe realizarse mediante investigación académica, debate abierto y participación de las comunidades representadas, argumentando que restringir estas obras equivale a silenciar experiencias diversas para una convivencia pacífica.

“Ningún gobierno debería decidir qué podemos ver de nuestra historia según sus afinidades políticas, ni imponer una versión que suprima las demás”, afirmaron.

El desmonte de las obras ocurrió en el marco del anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre una reestructuración del Ministerio de Cultura y una política orientada a modificar las narrativas públicas de memoria institucional.

Durante su intervención, el jefe de Estado instó a retirar de los espacios estatales representaciones que considera apología o exaltación de organizaciones al margen de la ley, haciendo mención explícita a figuras del exgrupo guerrillero M-19.

Por su parte, la ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió las determinaciones adoptadas argumentando que el Museo Nacional no debe operar como una plataforma de sesgo político o revictimización.

Asimismo, confirmó que el Ministerio de Cultura adelanta una evaluación general de las propuestas museológicas y curatoriales de los recintos bajo su administración directa para reestructurar sus contenidos.

Plantón en el Museo Nacional Foto: Tomada de X: @jdcorreau

Entre los elementos desmontados de las salas destacan objetos de alto valor simbólico reciente, tales como la bandera del orgullo LGBTI donada por la activista Elizabeth Castillo, material impreso de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa (candidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990) y el denominado ‘Balígrafo’, instrumento elaborado a partir de un cartucho de munición empleado para la firma del acuerdo de paz de 2016.

Frente a estas medidas, manifestantes y colectivos ciudadanos se concentraron frente a la fachada del Museo Nacional en Bogotá.

Durante la jornada de protesta, un grupo de jóvenes intervino un muro pegando reproducciones en papel de las obras retiradas como acto de reivindicación.