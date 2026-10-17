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Protestas frente al Museo Nacional, tras decisión del Gobierno, terminan con intervención de la Unidad Antidisturbios

Varias personas se congregaron este sábado frente al Museo Nacional para manifestar su rechazo a la decisión del presidente Abelardo De La Espriella.

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Redacción Nación
17 de octubre de 2026 a las 7:52 p. m.
Imágenes de protestas frente al Museo Nacional.
Imágenes de protestas frente al Museo Nacional. Foto: Tomado de redes sociales-API

Este sábado, 17 de octubre, más de 500 personas, según algunas estimaciones, se congregaron frente al Museo Nacional para rechazar la decisión del presidente Abelardo De La Espriella de retirar varias obras del recinto, bajo el argumento de que reivindicaban a grupos al margen de la ley.

La manifestación contó con la participación de figuras políticas y culturales, entre ellas la exsenadora María José Pizarro, los exministros de Cultura Juan David Correa y Patricia Ariza, y Susana Muhamad. También asistieron colectivos feministas y organizaciones LGBTIQ, que se sumaron a las voces de rechazo a la medida.

Sin embargo, durante la tarde, la jornada de protesta requirió la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios, que hizo presencia en el lugar.

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