Acción terrorista afectó el puente La Balsa, en Santander de Quilichao: más de 200 familias afectadas

Un grave atentado terrorista, atribuido preliminarmente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, afectó de manera crítica la infraestructura del puente La Teta, ubicado en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca.

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El ataque, perpetrado mediante el uso de artefactos explosivos improvisados, provocó daños severos en la estructura vial y dejó incomunicadas a más de 200 familias de esta zona rural, restringiendo por completo su movilidad y acceso a servicios básicos.

De acuerdo con los reportes oficiales del Ejército Nacional, este acto criminal se registró pocas horas después de que tropas de la Vigésima Novena Brigada propinaran un golpe financiero a la misma organización ilegal.

En una operación previa, las Fuerzas Militares lograron recuperar un vehículo cisterna que había sido hurtado por miembros de este grupo armado. El camión transportaba más de 11.000 galones de combustible que, según las investigaciones preliminares de inteligencia militar, estaban destinados a sostener las economías ilícitas de la región, específicamente las actividades relacionadas con el procesamiento y el mantenimiento de cultivos de coca.

Ante la emergencia provocada por la destrucción parcial de la estructura sobre el río, se desplegó un dispositivo de seguridad en la periferia.

A esta hora, soldados del Grupo de Caballería Liviano N.° 8, en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), adelantan labores de verificación técnica y patrullajes en el sector.

El objetivo principal es descartar la presencia de nuevas amenazas o cargas explosivas secundarias que pongan en riesgo a los operarios viales. Asimismo, acompañan los esfuerzos técnicos orientados al pronto restablecimiento de la movilidad en el norte del Cauca.

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El Ejército Nacional rechazó de manera categórica este atentado y condenó el uso indiscriminado de dispositivos explosivos que atentan directamente contra el derecho internacional humanitario.

La institución enfatizó que estas acciones demuestran el desprecio de las estructuras criminales por la vida de la población civil. Asimismo, las autoridades ratificaron su compromiso de continuar desarrollando operaciones militares sostenidas en todo el departamento para salvaguardar la integridad de las comunidades afectadas.