Alianza transforma vidas en Norte de Santander: familias rurales reciben estufas ecoeficientes

Cuatro familias de las veredas El Trapiche, Los Vados y La Mutis, en la zona rural del municipio de Los Patios, Norte de Santander, transformaron su realidad al dejar atrás los tradicionales e improvisados fogones de leña.

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Gracias a una articulación estratégica entre el sector privado y las Fuerzas Militares, estos hogares campesinos cumplieron el sueño de contar con nuevas estufas ecoeficientes, herramientas que mitigan las graves afectaciones de salud causadas por el humo y reducen de manera drástica el impacto ambiental en sus entornos.

La ejecución de esta obra comunitaria se consolidó mediante una sólida alianza entre la Fundación Arturo Calle y el Ejército Nacional. Por parte de la institución militar, el despliegue técnico y humano estuvo a cargo de unidades clave: el Grupo de Caballería Mediano N.º5 General Hermógenes Maza, el Batallón de Artillería de Campaña N.º30, el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º2 y el programa de desarrollo comunitario Fe en Colombia.

Cuatro familias de las veredas El Trapiche, Los Vados y La Mutis, ubicadas en la zona rural de Los Patios, Norte de Santander, recibieron sus cocinas ecoeficientes. Foto: Ejército

Durante tres intensas jornadas de trabajo conjunto, los uniformados levantaron las estructuras bajo la guía, acompañamiento y asesoría técnica de un instructor experto de la fundación.

La selección de los núcleos familiares beneficiados fue el resultado de un riguroso análisis socioeconómico previo desarrollado por ambas organizaciones para priorizar a los hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad.

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El impacto de esta iniciativa social y ecológica promete expandirse por la región. Los organizadores confirmaron que el proyecto continuará con una segunda fase que contempla la construcción de diez estufas adicionales en el municipio de Sardinata, conocido como la ‘Puerta de oro del Catatumbo’.

Con este nuevo frente de trabajo, se busca asegurar entornos de cocina dignos, eficientes y saludables para más comunidades de escasos recursos en el departamento.