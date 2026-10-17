Sencia aclaró el contrato del concierto con BTS y los 900.000 dólares cobrados para el mantenimiento de la grama

Sencia se encuentra en una nueva polémica luego de que este sábado, 17 de octubre, citara a varios concejales al Estadio El Campín para contar detalles de los avances en la instalación de la grama y las razones por las que enfrentaron problemas hace poco menos de una semana.

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Esto ocurrió luego de que el concejal Juan David Quintero asegurara que, según información que recibió, además del arriendo del estadio, el grupo BTS habría pagado cerca de US$900.000 por los riesgos de afectación a la grama.

El concejal aseguró que es importante que Sencia explique qué se hizo con el dinero pagado y por qué hubo problemas con la grama si existía un presupuesto para realizarle un mantenimiento adecuado.

Sencia se pronunció hace algunas horas a través de su cuenta en X y aseguró que el contrato cuestionado por Quintero fue celebrado entre Sencia y Páramo.

El concejal Juan David Quintero aseguró que BTS habría pagado cerca de US$900.000 por los riesgos asociados a una posible afectación de la gramilla durante su evento en El Campín y pidió explicaciones sobre el destino de esos recursos. Foto: Sencia

Contraloría investiga el contrato del estadio El Campín y el mantenimiento de la gramilla

“Como sucede en cualquier escenario de eventos, todos los organizadores que hacen uso del estadio pagan un alquiler que incluye componentes destinados al mantenimiento de la grama y de la infraestructura. Estos costos forman parte de la operación habitual del escenario y buscan garantizar su cuidado y conservación”, dijo la compañía, quien no dio más detalles sobre el valor del contrato.

Sencia señaló que el contrato cuestionado fue celebrado con Páramo y explicó que los alquileres del estadio incluyen componentes destinados al mantenimiento de la gramilla y de la infraestructura. Sin embargo, no precisó el valor del contrato. Foto: Colprensa

Tras la visita de los concejales, Sencia detalló que la grama se encuentra en condiciones óptimas para que se lleve a cabo el partido. De hecho, está entregando informes periódicos sobre el estado de la grama del estadio.

Hace algunos días, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió investigar al concesionario por el mal estado de la grama y solicitó que se activaran las cláusulas penales del contrato. Esto buscaba garantizar la realización de los partidos de fútbol.

“Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables. Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol. No admitiremos más excusas por parte del concesionario; esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”.