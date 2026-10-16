Las bolsas de basura acumuladas en calles y esquinas de San Victorino son el problema que busca enfrentar el Distrito con una intervención en la Plazoleta de la Mariposa.

La estrategia combina un nuevo esquema de recolección de residuos con acciones para recuperar el entorno y promover cambios en los hábitos de comerciantes y visitantes.

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Así funcionará el nuevo sistema de recolección

La Plazoleta de la Mariposa es el escenario de un proyecto piloto con el que la Administración distrital busca mejorar el manejo de las basuras y recuperar las condiciones del espacio público.

La iniciativa contempla la instalación de dos cajas estacionarias para recibir residuos ordinarios generados por la actividad comercial del sector y sus alrededores.

La propuesta también incluye jornadas de limpieza, embellecimiento y actividades pedagógicas para fomentar la disposición adecuada de los desechos.

El objetivo es evitar que las bolsas permanezcan acumuladas en andenes y esquinas mientras llega el vehículo recolector, una situación que afecta la limpieza del sector y el uso del espacio público.

La estrategia propone modificar parte de la operación del servicio de aseo en la plazoleta.

Según explicó Armando Ojeda, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), los operarios de barrido trasladarán los residuos directamente a las cajas estacionarias.

Los vehículos especializados, por su parte, ingresarán para retirar las unidades llenas y reemplazarlas por otras vacías.

De acuerdo con la entidad, este esquema busca reducir los tiempos de operación y evitar que las bolsas se acumulen en distintos puntos de la zona.

Las cajas estarán destinadas exclusivamente a los residuos ordinarios producidos por la actividad comercial.

Su funcionamiento será de lunes a sábado durante el periodo de prueba, que se extenderá hasta el 6 de diciembre de 2026.

Durante ese tiempo, la UAESP realizará un seguimiento técnico y operativo para determinar cómo funciona el modelo, qué aceptación tiene entre los ciudadanos y cuál es su contribución a la limpieza del sector.

En la Plaza de la Mariposa empieza una nueva forma de manejar los residuos. Instalamos nuevas cajas estacionarias para que los residuos tengan un lugar adecuado y no terminen en el espacio público. Ahora viene lo más importante: usarlos bien y entre todos mantener limpio San Victorino. — Uaesp (@Uaesp) October 5, 2026

La plazoleta también tendrá una intervención artística

El proyecto no se limita a cambiar la forma de recoger las basuras.

Durante su puesta en marcha se contemplaron actividades de urbanismo táctico, una modalidad de intervención urbana que permite realizar transformaciones temporales con recursos y acciones de rápida implementación.

Entre las medidas previstas está una intervención artística sobre el piso de la plazoleta, inspirada en la identidad del lugar, además de jornadas de limpieza y embellecimiento.

La propuesta fue diseñada para respetar los elementos patrimoniales del Centro Histórico de Bogotá.

Por eso, las cajas serán completamente móviles y no requerirán excavaciones, perforaciones ni anclajes.

Tampoco se contemplan modificaciones permanentes sobre el espacio público o los elementos patrimoniales existentes.

La pintura utilizada para la intervención artística será temporal y removible, de manera que el proyecto pueda probarse sin dejar cambios permanentes en el lugar.

La participación de quienes trabajan diariamente en San Victorino será fundamental para el desarrollo de la estrategia.

Contenedores estacionarios instalados en la Plazoleta de la Mariposa, en San Victorino Foto: Foto: X @Uaesp

El Distrito busca promover hábitos relacionados con la disposición correcta de los residuos, la separación en la fuente y el cuidado de los espacios compartidos.

En este componente participará el Instituto para la Economía Social (IPES), que utilizará su punto de atención móvil en la plazoleta para desarrollar actividades pedagógicas dirigidas a vendedores y vendedoras informales.

La entidad también ofrecerá orientación comercial y educativa, además de capacitación sobre el manejo de los residuos a sus beneficiarios.

La iniciativa articula a la UAESP, el operador de aseo Promoambiental Distrito S. A. S. E. S. P., el IPES, la Alcaldía Local de Santa Fe y otras entidades distritales.