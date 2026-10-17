Comisión del Concejo hizo visita de control a El Campín para verificar condiciones para el partido Millonarios vs. Jaguares

La situación con la grama de El Campín ha sido objeto de polémica durante las últimas semanas, tras el concierto de BTS y el deterioro que sufrió el campo de juego, lo que obligó a cancelar el partido entre Once Caldas y Millonarios del pasado 13, ante las condiciones inadecuadas para disputar un encuentro de fútbol.

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Tras la situación, Sencia se ha pronunciado en varias ocasiones para ofrecer disculpas y anunciar medidas para solucionar el problema. Durante este sábado 17 de octubre, una comisión de seguimiento del Concejo de Bogotá fue invitada por Sencia para evaluar el terreno del estadio y revisar si estaba apto para el partido previsto para esta jornada.

Sencia explicó ante una comisión de seguimiento del Concejo de Bogotá que implementa una nueva tecnología para facilitar el mantenimiento y la recuperación de la grama entre eventos. Foto: Colprensa-Cristian Bayona

Uno de los concejales invitados fue Julián Uscátegui, quien, en conversación con SEMANA, entregó algunos detalles de la visita de los concejales al recinto y de su conversación con los directivos de Sencia.

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Uscátegui aseguró que durante el encuentro hicieron un recorrido por el lugar y, tras varias pruebas realizadas por expertos, pudieron confirmar que el escenario ya se encuentra apto para el encuentro de esta noche. Además, Sencia expuso que una de las razones que habría desencadenado la situación fue la adaptación de una nueva tecnología para la grama.

Los concejales de Bogotá visitaron El Campín para evaluar las condiciones de la cancha y conocer las explicaciones de Sencia sobre el deterioro del terreno de juego tras los conciertos. Foto: Colprensa

“Sencia dijo que está adaptando una nueva tecnología para el estadio, concretamente para el cambio de la grama, que ya no va a ser cada 3 o 6 meses, sino para cambiarla regularmente, entre eventos, y que esta pueda tener un mejor comportamiento”, dijo el concejal.

Otro de los presentes fue el concejal Juan David Quintero, quien aseguró que durante la reunión, Sencia les informó que cobra una tasa adicional a los artistas que realizan conciertos para el mantenimiento de la grama del estadio, con el fin de evitar que el deterioro le cueste a la ciudad.

Reveló que BTS habría pagado una suma cercana a los 900.000 dólares para el mantenimiento de la grama, por lo que cuestionó el uso que Sencia habría dado a esos recursos.