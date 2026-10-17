Lista la contrarreforma pensional del uribismo: Estos son los puntos clave del proyecto que podría apoyar el Gobierno

Una nueva discusión sobre el futuro de las pensiones en Colombia se abre paso en el Congreso. Andrés Forero, senador del Centro Democrático, confirmó la radicación de un proyecto de ley que busca modificar aspectos estructurales de la reforma pensional que impulsó el Gobierno de Gustavo Petro, con el propósito de ampliar las alternativas de los cotizantes y proteger el ahorro pensional.

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La iniciativa contempla modificaciones y eliminaciones de disposiciones de la Ley 2381 de 2024, especialmente aquellas relacionadas con el pilar semicontributivo, la administración de los aportes y las posibilidades de elección de los trabajadores.

Uno de los principales cambios propuestos busca beneficiar a las personas que llegan a la edad de jubilación sin completar las semanas necesarias para obtener una pensión. Según explicó Forero, la reforma aprobada establece que las mujeres en esta condición deben esperar hasta los 60 años y los hombres hasta los 65 para acceder a los beneficios del pilar semicontributivo; es decir, tres años después de las edades ordinarias de jubilación.

Uno de los principales cambios propuestos busca beneficiar a las personas que llegan a la edad de jubilación. Foto: Getty Images

“Nosotros lo que queremos es devolver los años, quitar esa restricción, esa espera que estaba dando el Gobierno y además devolverles la posibilidad a las personas para que opten entre las mensualidades que plantea el presidente Petro o una devolución de saldos”, señaló el congresista.

El eje central de esta contrarreforma es que la iniciativa de Petro perjudica especialmente a trabajadores de menores ingresos que cotizaron durante parte de su vida laboral, pero no lograron completar las semanas.

Expresidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: presidencia

Otro de los puntos centrales de la propuesta es permitir que los trabajadores decidan dónde administrar sus cotizaciones pensionales hasta el umbral de 2,3 salarios mínimos. Actualmente, la reforma pensional contempla que los aportes correspondientes a ese nivel de ingresos sean administrados por Colpensiones. La iniciativa anunciada por Forero busca abrir la posibilidad de que esos recursos también puedan ser gestionados por fondos privados, de acuerdo con la decisión de cada cotizante.

“Lo que inspira nuestra reforma es un principio de libertad de elección. Les damos la posibilidad a las personas de que elijan irse a Colpensiones o a los fondos de pensiones privados”, afirmó.

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El senador argumentó que esta modificación también permitiría proteger el ahorro pensional y ofrecer mejores alternativas a quienes presentan interrupciones en sus cotizaciones durante su vida laboral.

Pese a los cambios planteados, Forero aclaró que su propuesta no pretende eliminar completamente la reforma pensional del Gobierno Petro. Entre los componentes que permanecerían se encuentra el pilar solidario, destinado a apoyar económicamente a los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, se conservaría la limitación de los subsidios estatales a las pensiones más altas, una medida que el congresista destacó como uno de los aspectos positivos de la reforma. “Las cosas buenas de la reforma las mantenemos; las malas, las que afectaron a la población y al ahorro nacional, las trataremos de corregir”, manifestó.

Andrés Forero, senador del Centro Democrático. Foto: Congreso de la República / cortesía

El proyecto será radicado la próxima semana, mientras sus promotores adelantan conversaciones con otras bancadas para conseguir las mayorías necesarias durante su trámite. Forero también reveló que han recibido señales de un eventual acompañamiento por parte del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, cuyo respaldo considera fundamental para garantizar la viabilidad fiscal de la propuesta.

“Ha habido señales y mensajes de parte del Gobierno, con respecto a que eventualmente nos podrían acompañar. Nosotros también estamos socializando el proyecto de ley con otras bancadas que son afines”, indicó.

Foto de referencia de pensión. Foto: Creada por Gemini AI

Sobre la posibilidad de aprobar la iniciativa antes de la entrada en vigencia de la reforma pensional (primero de abril de 2027), el senador aseguró que todavía existiría margen para adelantar el debate, especialmente ante las recientes decisiones de la Corte Constitucional.

De esta manera, el Congreso abriría un nuevo capítulo en la discusión pensional, esta vez centrado en la libertad de elección, las condiciones de acceso a los beneficios para quienes no logran pensionarse y la sostenibilidad del ahorro de los trabajadores colombianos.