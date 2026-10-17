Habla la primera dama, Ana Lucía Pineda: rinde cuentas de las donaciones y sale en defensa de la familia, los valores y la labor del presidente

VICKY DÁVILA: Ana Lucía Pineda, la esposa del Tigre, es la primera dama. ¿Qué tiene de tigresa?

ANA LUCÍA PINEDA: De tigresa tengo todo. Me considero una tigresa de la patria, una mujer fuerte, valiente y con un compromiso social completamente entregado a los colombianos.

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V.D.: ¿También muerde como el Tigre?

A.P.: No, pero soy una mujer muy valiente. Empezamos a trabajar, yo como primera dama y mi esposo como presidente, y se registró el terremoto. Desde ese momento, dije: “Voy a acompañar a mi esposo”. Estuve en los territorios, hemos estado acompañando a los damnificados de la mano de las gestoras sociales, de los alcaldes, y hemos hecho un trabajo en equipo. Movilizamos más de 6.000 toneladas desde los 30 puntos de acopio, con las Tigresas de la Patria, también voluntarias. Como lo he venido informando, empezamos una segunda etapa, que es la reconstrucción.

En diálogo con Vicky Dávila, Ana Lucía Pineda defendió su gestión durante la emergencia provocada por el terremoto y afirmó que, junto con voluntarias y gestoras sociales, movilizó más de 6.000 toneladas de ayudas humanitarias. Foto: FOTO: NICOLLE SIERRA-FOTOGRAFÍA OFICIAL

V.D.: La hemos visto entregada, ayudando aquí y allá, yendo a las zonas de desastre. ¿Por qué han querido montar una narrativa en su contra?

A.P.: Los opositores del Gobierno de mi esposo, la izquierda, me han querido utilizar de instrumento para atacarlo a él. Colombia entera sabe que nos hemos movilizado en todos los territorios damnificados. Llegamos a muchos municipios lejanos, estuvimos presentes, movilizamos kits escolares, mercados, kits para la noche, carpas. Hemos estado acompañando de cerca, dándoles una mano, un abrazo a todos los damnificados por el terremoto. Nuestro trabajo no para.

V.D.: ¿Esa narrativa negativa que le han querido montar es una estrategia?

A.P.: Claro que sí. Es una estrategia, Vicky, porque he podido demostrar cuál ha sido mi trabajo. Son muchas más las personas que me agradecen. Con lágrimas en los ojos, me dicen: “Primera dama, gracias por haber estado aquí”. Y yo me siento orgullosa por todo lo que hemos logrado.

V.D.: ¿Y quién está detrás de esa narrativa en su contra?

A.P.: Bueno, detrás están la oposición y los simpatizantes del Gobierno anterior que han querido ensuciar mi nombre, pero ninguna mentira va a poder opacar el trabajo que mi esposo y yo hemos venido haciendo de manera correcta por los colombianos. Aquí no se trata de un beneficio propio; se trata de trabajar a favor de la comunidad y de quienes están pasando hoy por un momento difícil.

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V.D.: ¿Será una venganza por destapar la corrupción?

A.P.: Creo que el Gobierno anterior siente miedo porque este Gobierno llegó con toda a demostrar dónde estaba la corrupción. Había una cantidad de contratos innecesarios, de OPS (órdenes de prestación de servicios) en las entidades, personas que ni siquiera viven en este país, contrataciones a venezolanos, a cubanos, que ni siquiera representan un trabajo específico para la comunidad. Hubo mucha corrupción en el Gobierno anterior y se está denunciando.

“Son muchas más las personas que me agradecen. Con lágrimas en los ojos, me dicen: ‘Primera dama, gracias por haber estado aquí’. Y yo me siento orgullosa por todo lo que hemos logrado”. Foto: FOTOS: NICOLLE SIERRA-FOTOGRAFÍA OFICIAL

V.D.: ¿Y quieren decir que usted es igual?

A.P.: Quieren decir que soy igual, y no vine a este Gobierno a quedarme con lo que no me pertenece. Primero, eso es un delito. Segundo, no lo necesito, vine con el compromiso de trabajar de la mano de mi esposo por los colombianos. Ese es mi compromiso; no soy corrupta, nunca lo he sido, he sido una mujer trabajadora, he aprendido a trabajar de la mano de mi esposo. Desde el primer día, cuando empecé hace más de 18 años con él, me dio la oportunidad de trabajar en su firma de abogados y desde ahí empezamos juntos a construir como familia lo que hoy es nuestro patrimonio y con lo que vivimos. He viajado, he hecho muchas actividades con dinero propio, de mi bolsillo, porque sé trabajar, sé cómo se consigue el dinero de manera correcta y ese es el dinero que utilizo. Como primera dama ni siquiera tengo sueldo.

V.D.: Déjeme insistir, ¿usted tiene sueldo?

A.P.: No tengo sueldo. Le han enviado muchos derechos de petición al Dapre preguntando si he pedido viáticos, si he pedido recursos del Gobierno para mis actividades, para los viajes que he realizado a favor de Colombia. Ni siquiera lo he hecho porque no necesito hacerlo y no lo voy a hacer durante el gobierno.

V.D.: Han querido decir que usted se quedó con la plata de las donaciones para los damnificados del terremoto, pero ya le presentó las cuentas de su fundación al país.

A.P.: Están las cuentas claras. Quiero decirles a los colombianos que los dineros están ahí, no los tocamos por iniciativa propia y por decisión de la junta directiva. Las ayudas han sido importantes, han sido las que se necesitaban y dije: no es necesario que utilicemos los dineros para las ayudas humanitarias en temas de alimentación. Vamos a dejarlos para una etapa que es muy importante.

V.D.: La reconstrucción.

A.P.: Voy a dedicarme a la vivienda, a la reconstrucción. Tengo que regirme por la ley. Cuando de reconstruir se trata, tenemos una firma importante de interventores en Colombia y de auditoría, PricewaterhouseCoopers, para iniciar esta etapa de reconstrucción. En Cali ya empezamos. Como el reporte lo indica, vamos a llevar la reconstrucción a la IPS Meléndez, al Hospital Carlos Holmes Trujillo, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, las instituciones educativas Eustaquio Palacios, Carlos Holguín Mallarino y Juan Pablo II. Allí vamos a estar próximamente.

V.D.: Usted ha sorprendido por su simpatía. Conecta con la gente, tiene mucha energía. ¿Ha pensado en hacer política?

A.P.: No. Mi compromiso es ejercer absolutamente mi rol de primera dama durante estos cuatro años.

V.D.: Muchos dirían que usted sería una candidata perfecta.

A.P.: No, Vicky, yo amo servir; desde pequeña me ha gustado servir. Cuando estaba en mi colegio, en Montería, era de las primeras que me postulaba para llevar ayudas a los pabellones de las madres que recién daban a luz en el hospital público. También hacíamos jornadas muy lindas en el asilo con los abuelitos. A pesar de los ataques, siento que esta ha sido una oportunidad que la vida me ha dado para devolverle todo lo que hemos recibido.

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V.D.: O sea, ¿hacer política, no?

A.P.: Hacer política, no, pero trabajar con la gente durante estos cuatro años, que cuenten conmigo, sí.

V.D.: ¿Algún día soñó que sería primera dama?

A.P.: No me lo soñé, pero siempre vi en mi esposo un deseo de trabajar por Colombia. Sabemos que los gobiernos de izquierda en ninguna parte han funcionado. Aquí en Colombia tampoco. Él dijo que este era el momento para llegar a mi país y dar lo mejor, me lo comentó y le dije: “Bueno, mi amor, cuenta conmigo”.

V.D.: Todas las señoras están enamoradas del marido, ¿no?

A.P.: Las señoras dicen: “Soy tigresa, amo a mi Tigre”. Me encanta porque sé que la mayoría reconoce el trabajo y el esfuerzo que mi esposo está haciendo por Colombia. La gente me dice: “Dígale a su esposo que lo está haciendo superbién, que lo amamos”.

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V.D.: Le confieso que me enojé mucho cuando Matador la atacó en sus redes. No voy a repetir las palabras tan feas que utilizó. Es un pendejo, perdóneme la expresión.

A.P.: Totalmente.

V.D.: El problema es el ataque sistemático a las mujeres. Lo hizo con usted, con Paloma Valencia, con muchas más. ¿Cómo tomó ese ataque?

A.P.: Siento lástima por una persona que tenga que utilizar a una mujer para ser vista, para ser escuchada, para hacerse visible. Creo que nosotras, las mujeres, merecemos respeto. Ese no es el camino ni tampoco el ejemplo para un señor que se dice ser caricaturista, que es padre de familia. Siento lástima. Esos ataques no me intimidan, no me detienen. Al contrario, el que debería reflexionar es él, está absolutamente equivocado en la manera en que procede en contra de las mujeres.

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V.D.: ¿Qué espera de la Justicia en este caso? Lo digo por las mujeres, animalizarlas, quitarles la dignidad, burlarse de su aspecto físico… Eso fue lo que hicieron con Francia Márquez cuando la compararon, también de manera infame, con un animal. Esa persona está condenada.

A.P.: Esa persona está condenada, y siento que hay que dejar un precedente. Cuando una persona lo hace sistemáticamente y no recibe ningún castigo, tiene las puertas abiertas para seguirlo haciendo. Alzo la voz por mí y por todas las mujeres que en algún momento se han sentido atacadas. Les digo que no se dejen, que no se intimiden y que denuncien. No podemos permitir que él y nadie nos ataque. Somos personas que valemos muchísimo, damos vida, trabajamos, tenemos hogares, hijos y damos buen ejemplo.

V.D.: ¿Los ataques de Matador contra las mujeres son un chiste o una caricatura?

A.P.: Eso no puede ser caricatura. Eso ni nombre tiene. Pero sí debe merecer un castigo. Si no, ¿cuál es el ejemplo que vamos a dejarle a la sociedad?

V.D.: Hablemos de política. ¿Cómo se puede evitar que en 2030 regrese la izquierda destructiva?

A.P.: Creo que es muy prematuro decirlo, pero con todos los resultados que vamos a tener con el Gobierno de Abelardo De La Espriella vamos a ser más los que queremos que el Gobierno continúe por el progreso, por el desarrollo, por la vía democrática. Esa es una gran tarea que tiene el Gobierno actual, de la mano de mi esposo. Yo también formo parte de esto, y es convencer a las personas de que el camino correcto es el de hacer las cosas bien, respetar los recursos públicos, trabajar por la salud, por oportunidades para todos. Ese es el gobierno de la patria milagro. Esa es la forma de asegurar el 2030.

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V.D.: Esto empieza a asegurarse en las elecciones regionales y locales de 2027.

A.P.: Sí, me da susto porque no podemos dejar perder el país. La verdad, me preocupa. Pero siento que de la mano de mi esposo, del presidente de la república, lo vamos a lograr. Tenemos que proteger nuestro país.

V.D.: El presidente Abelardo De La Espriella tiene muchas amenazas. ¿Cómo se convive con eso?

A.P.: Es muy difícil. La seguridad es algo que me preocupa diariamente. Mi esposo sale de la casa y quedo siempre preocupada; le doy la bendición y le digo: “Dios te lleve y te traiga con bien”. Me preocupa mucho la seguridad de mis hijos, tengo que decirlo. Tratamos en lo posible de no exponernos mucho y de cuidarnos mientras más podamos hacerlo.

V.D.: ¿Cómo les explica eso a los niños?

A.P.: Les explico que hay personas que no están de acuerdo con lo que dice y con lo que hace el papá, porque piensan diferente, ven un futuro diferente, creen que las cosas se pueden hacer de otra manera. Ellos saben que su papá está haciendo las cosas de manera correcta y que está trabajando y dando todo por su país, y que eso implica un riesgo. Cuando tú estás haciendo algo y tienes parte de oposición, que de pronto tiene deseos negativos hacia ti, que te desean el mal, que no te quieren, entonces les explico que esa es una realidad.

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V.D.: ¿Es verdad que Francesca se les pasa a la cama todos los días?

A.P.: A la gente le parece a veces muy fácil atacar, pero no sabe todo el sacrificio de una familia, lo que hay detrás de esto. Nosotros estamos la mayor parte del tiempo fuera de la casa; los niños sienten la ausencia. Pero la que más ha sentido que papá y mamá están menos tiempo en la casa es Francesca. Por eso, siento que ella se pasa a la cama, porque no lo hacía.

V.D.: Y eso la pone sentimental.

A.P.: Me pone sentimental porque es mi bebé, tiene 4 añitos; ella sabe dónde está mamá, que está trabajando. Ella, cuando llega papá, se pone feliz; el papá también se pone feliz cuando la ve… Llegar a nuestra casa es nuestro bálsamo porque ahí encontramos paz.

La primera dama Ana Lucía Pineda le dijo a Vicky Dávila que no recibe sueldo por su labor y sostuvo que tampoco ha solicitado viáticos ni recursos del Gobierno para financiar sus actividades. Foto: FOTOS: NICOLLE SIERRA-FOTOGRAFÍA OFICIAL

V.D.: ¿Cómo se recupera la familia? ¿Cómo se recuperan los valores?

A.P.: Somos una familia tradicional de valores, creyente. Siento que Colombia perdió mucho en estos últimos cuatro años porque a la gente le hace falta mucho tener a Dios en su corazón. Siento que hay mucho odio, mucho rencor y eso seguramente lo cura tener a Dios presente. Tenemos un propósito y es devolverles la oración a las aulas de clase, las clases de religión, que son tan importantes, los valores, la familia, el respeto, la empatía. Eso es muy importante.

V.D.: Cuando la entonces ministra de Educación, Viviane Morales, explicó que estaba analizando un material sobre sexualidad con el que estaban educando a los niños en los colegios, hubo un escándalo. ¿Por qué se produce esa reacción en un sector del país?

A.P.: Porque quieren vender una narrativa de que no hay que hablar de valores, de familia, y siento que la familia es la base de la sociedad. Tenemos que devolverle eso a Colombia. Hay familias que no están compuestas de papá y mamá por algunas circunstancias, pero también hay que respetar que aún existe la familia tradicional y hay que darle el valor a eso.

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V.D.: ¿Cómo se combate la cultura woke con la que quieren adoctrinar a los niños?

A.P.: A los niños hay que respetarlos y hay que esperar a que tengan una edad determinada para que puedan elegir con qué se identifican. Siento que no tenemos por qué imponer la ideología de género a los niños. Hay que dejarlos que tomen su rumbo, que conozcan las cosas realmente como son y no imponerles una ideología que ellos ni siquiera están entendiendo. Siento que, cuando tú le dices a un niño, si niño, si niña, si escoges para dónde te vas, es muy temprano para tocar esos temas.

V.D.: ¿Usted está de acuerdo con los tratamientos hormonales que les hacen a algunos menores de edad?

A.P.: No estoy de acuerdo con eso.

V.D.: ¿Por qué?

A.P.: Vicky, porque siento que un niño todavía no se ha terminado de desarrollar, su cerebro no ha terminado de definir muchas cosas, para que otro adulto pueda definir cuál es el rumbo, cuál es el camino…

V.D.: Ni siquiera el papá y la mamá.

A.P.: Ni siquiera el papá y la mamá.

V.D.: Estoy de acuerdo con usted, pero algunos creen que esa es una posición homofóbica.

A.P.: No, yo no soy homofóbica, tengo amigos que son gais. Los respeto, los quiero, los admiro porque son seres humanos también. Pero siento que la edad de la niñez hay que respetarla. Hay que esperar una edad de madurez para que el ser humano, sea hombre o mujer, tome sus decisiones. Pero no estoy de acuerdo con que a temprana edad se imponga esa ideología y se les meta a los niños una cantidad de información para la que ellos no están preparados.

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V.D.: En algunos centros educativos han querido inculcarles a los niños el tema político, que los falsos positivos, que la guerrilla, que los paramilitares. ¿Qué piensa?

A.P.: Sí, porque quieren ir perfilando una ideología política también a temprana edad. A mí me parece que el tema de la edad es importante porque mientras tú más maduro seas, más conocimiento tengas, más capacidades tienes tú de decidir, de tomar decisiones. Entonces, no podemos empezar a perfilar a unos niños que apenas están aprendiendo de historia, de matemáticas, de ciencias, de educación física, de deportes, de cultura, a meterles una ideología política cuando no es el momento. Me parece que todo tiene su momento.

V.D.: En la posesión, sacerdotes le dieron la bendición al avión presidencial. ¿Hicieron lo mismo en la Casa de Nariño?

A.P.: Claro que sí, a nosotros nos acompaña un sacerdote maravilloso. Hacemos oración en la Casa de Nariño. Cuando vamos en el avión a cualquier misión, rezamos el rosario. Los domingos estamos en misa también. Eso no le hace mal a nadie. Al contrario, eso te llena de paz, de fortaleza, de protección. Yo creo en la protección de Dios.

V.D.: Así es.

A.P.: Creo en la protección de la Virgen. Es un instrumento maravilloso para salir a trabajar, para estar seguros, para sentirse fortalecido.

V.D.: En los últimos cuatro años en la Casa de Nariño pasaron muchas cosas. Como dicen las señoras, ¿hicieron una limpia?

A.P.: Nosotros hemos estado orando en la Casa de Nariño. Creo que la oración limpia. Solamente con orar, convocar a todos los miembros de la Casa de Nariño a que vengan a una misa, a que oremos juntos, eso limpia y trae muy buenas energías.

V.D.: Cuando critican al marido, ¿qué siente la primera dama? Que es una esposa enamorada…

A.P.: Yo soy una esposa enamorada de mi esposo. Mira, estoy aquí por el amor que le tengo a mi esposo y el amor que le tengo a Colombia.

V.D.: Bueno, pero también él es lo que ha logrado porque tiene una esposa como usted.

A.P.: Sí, es que nosotros somos complementos.

V.D.: Eso es así. ¿Le duele cuando lo atacan o ya se acostumbró?

A.P.: No me duele porque sé exactamente quién es mi esposo; cómo trabaja día a día, soy testigo de todo lo que hace, de las cosas que dice, de cómo lo hace. Reconozco en todos los ataques una gran mentira. Son puras mentiras, ataques de oposición, igual que lo hacen conmigo.

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V.D.: Cuénteme de su viaje a París con los artesanos.

A.P.: Fue una experiencia maravillosa. Para muchos fue su primera vez llevando el talento colombiano a otro país.

V.D.: ¿Qué le decían?

A.P.: Me decían: “Primera dama, gracias a usted y a Asodamas”, que es la asociación de primeras damas que me invitaron a que formara parte de este proyecto, que se llama Territorios Vivos 2026, en el marco de la Feria de la Moda de París. Me decían: “Primera dama, increíble que estemos aquí, gracias a su apoyo, gracias a la visibilidad que usted le ha dado a nuestro trabajo. Venimos de municipios, de territorios olvidados y llegamos a París a mostrar lo que hacemos con orgullo, a intercambiar saberes”. También hubo una agenda académica importante donde nuestros artesanos intercambiaron saberes con artesanos franceses. Y también hicimos alianza con la Cámara de Oficios de París; están muy interesados en ofrecer becas, cursos académicos a nuestros artesanos para que el trabajo de verdad sea de calidad y se pueda exportar y que haya intercambio comercial.

V.D.: ¿Cómo está la relación entre el presidente De La Espriella y el expresidente Álvaro Uribe?

A.P.: Muy bien. Al presidente Uribe le agradezco sus palabras de apoyo en medio de los ataques en mi contra. Ellos se hablan, claro que sí; respeto mucho al presidente Uribe, lo que hizo por Colombia. Dejó un gran legado, es un hombre que ha defendido la patria. Lo admiro mucho.

V.D.: ¿Han querido montar una pelea que no existe entre ellos?

A.P.: Ahí no existe ninguna pelea. El presidente respeta al presidente Uribe y el presidente Uribe también está ahí apoyando al Gobierno de la patria milagro.

Durante la entrevista con Vicky Dávila, Ana Lucía Pineda explicó que los recursos de su fundación se destinarán a la reconstrucción de infraestructura afectada por el terremoto, con proyectos previstos en instituciones de salud y educativas del Valle del Cauca. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

V.D.: Cuando se ven las críticas del senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, o de Paloma Valencia, quien fue candidata presidencial, ¿qué pasa ahí? ¿Hay un cortocircuito?

A.P.: No sé. Creo que el presidente no le da importancia a eso. Está muy concentrado. Tenemos que concentrarnos en propuestas, en el desarrollo, en el país, y cada quien tiene su posición. Hay que respetarla, pero pidiéndoles a todos los colombianos que nos unamos, porque entre todos podemos sacar a este país adelante.

V.D.: Una palabra para Gustavo Petro.

A.P.: Pasado.

V.D.: Iván Cepeda.

A.P.: También, pasado, creo que no tengo palabras.

V.D.: La izquierda petrista.

A.P.: Oposición, muchas palabras y pocos hechos.

V.D.: Verónica Alcocer.

A.P.: La que fue la primera dama.

V.D.: ¿Solo eso?

A.P.: Solo eso.

V.D.: ¿Vio el escándalo de los últimos días?

A.P.: Sí, hay muchos escándalos. Los entes de control determinarán qué pasó ahí y si tiene que responder por algo. Será la Justicia la que lo determine.

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V.D.: ¿La palabra miedo existe en la familia De la Espriella Pineda?

A.P.: En oportunidades puedo sentir miedo, pero estoy aquí con toda la fuerza que me da la oración, que me da mi esposo y que me da el deseo de dar lo mejor de mí durante estos cuatro años.

V.D.: ¿El presidente la escucha?

A.P.: Claro que sí, nosotros nos escuchamos.

V.D.: ¿Lo regaña?

A.P.: No, yo lo felicito por lo que está haciendo; él es maravilloso.

V.D.: ¿Pero algún día le dice “ojo con eso”?

A.P.: También puedo darle consejos. Mi esposo es un hombre que siempre está dispuesto a escuchar. Nosotras las mujeres tenemos un sexto sentido, que mi esposo valora muchísimo.

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V.D.: ¿Quién manda en la casa?

A.P.: En la casa mando yo, y en el país mi esposo.

V.D.: ¿Qué piensa de las críticas al presidente porque se fue a los operativos contra los criminales y se puso una pistola al cinto?

A.P.: Pienso que eso era lo que había que hacer. La mayoría estamos de acuerdo con eso porque el presidente le prometió seguridad al país, y él está trabajando por eso en los territorios, identificando quién es la mafia, quiénes son los que están alterando el orden público, quiénes son los que amenazan a la comunidad y está atacando eso de frente.

V.D.: ¿Por qué hay escándalo porque el presidente se pone una pistola al cinto y no porque el presidente anterior beneficiaba a los criminales y a los narcos?

A.P.: Esa es la narrativa y la posición que no entiendo. Critican algo que es legal y se quedan callados cuando hay algo ilegal. El presidente sabe de armas, las ha tenido toda la vida y comprende que en las manos adecuadas son garantía de seguridad para la sociedad.

V.D.: ¿Por qué?

A.P.: No entiendo. Pero nosotros, la mayoría, que somos los que estamos haciendo las cosas bien, tenemos que alzar la voz y decir: “Así es que se hacen las cosas”. Es que no se está haciendo nada por fuera de la ley.

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V.D.: ¿Cuántas horas duerme el presidente?

A.P.: El presidente duerme poco, pero duerme conmigo, que es lo importante.

V.D.: ¿Todos los días, Ana Lucía?

A.P.: La mayoría de los días.

V.D.: ¿No se ha quedado ni una sola vez por fuera?

A.P.: Bueno, máximo tres días que no durmamos juntos, porque el trabajo lo obliga. El presidente duerme poco. Duerme cuatro horas y media, cinco horas, pero se recupera muy bien. Él es una persona muy activa que la está dando toda y lo mejor es que lo está disfrutando.

V.D.: Los funcionarios del Gobierno, los generales y demás, cuentan que a veces les dan instrucciones a la madrugada. ¿Eso es así?

A.P.: Claro que sí. Cuando se le ocurre algo, se levanta y enseguida llama y da las indicaciones por el radio.

Al referirse a la educación de los menores, Ana Lucía Pineda expresó ante Vicky Dávila su desacuerdo con los tratamientos hormonales a temprana edad y sostuvo que los niños deben contar con madurez suficiente para tomar decisiones sobre su identidad. Foto: Instagram Analu Pineda

V.D.: Ese radio también lo criticaron.

A.P.: Él está ahí conectado con el país y con lo que está sucediendo.

V.D.: ¿Por qué cree que algunos critican el radio?

A.P.: Los opositores buscan cualquier cosa para criticar. Siempre las críticas vienen de la izquierda, de los que no están de acuerdo con lo que él hace. Pero él está en el radio conectado con la fuerza pública, con lo que está sucediendo y velando por la seguridad de todos los colombianos.

V.D.: ¿Usted cree que algún día va a haber una mujer presidenta en Colombia?

A.P.: Creo que las mujeres en Colombia tienen mucha capacidad, fortaleza, valentía, y muchas mujeres aman la patria y lo pueden hacer muy bien, claro que sí. Algún día puede pasar, no digo que no.

V.D.: ¿Pero hay mucho machismo en Colombia?

A.P.: Hay mucho machismo, pero a mí también me sorprende que los ataques entre mujeres cada día crezcan más. Me dicen las personas que manejan mis redes sociales que la mayoría de los ataques contra mí vienen de mujeres.

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V.D.: ¿Más que de hombres?

A.P.: Más que de hombres. Me atacan las mujeres. Invito a todas las mujeres que me atacan a que utilicen sus redes sociales para apoyar, para ser solidarias y que de verdad sigamos apoyando a los damnificados, y no para utilizarme como herramienta para que se hagan virales o para tener más likes, porque eso es lo que están haciendo.

V.D.: Es cierto que algunas mujeres de la política la han criticado y, la verdad, no se les vio por las zonas de desastre. Usted, en cambio, se la pasó allá. Yo la veía sin maquillaje y dedicada.

A.P.: Hasta peso he perdido porque cuando me meto en el territorio se me olvida hasta comer, porque ahí estoy concentrada. Vicky, mira, yo ni siquiera tengo que rendir cuentas, porque mi fundación es una fundación privada sin ánimo de lucro. Sin embargo, lo hice y no me arrepiento. Aquí no hay nada que esconder. Pero yo también les pregunto a la oposición y a todas las mujeres y hombres que me atacan: ¿qué hicieron? ¿Qué han hecho? ¿A cuántos damnificados abrazaron? ¿A cuántas personas les han dado la mano? Que muestren los recibos de los supermercados. ¿A dónde fueron a comprar los mercados?

No lo han hecho. Los congresistas que reciben un pago del Gobierno trabajan poco y critican más. Yo quisiera que ellos trabajaran más por las comunidades y utilizaran las redes sociales para mostrar qué es lo que hacen, porque últimamente las redes las utilizan para criticar. Para nada más. Entonces me parece que eso es un despropósito. Si los ciudadanos los escogieron, deberían trabajar por los ciudadanos.

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V.D.: Una banalidad, a casi todas las primeras damas les montan el cuento, que se puso el pantalón que no era, que la chaqueta que no era, que se peinó mal. A usted no le ha tocado todavía eso.

A.P.: Seguramente llegará. Mira, decidí vestirme de Colombia como apoyo a todos los emprendedores colombianos. La moda colombiana es hermosa. Me parece maravilloso todo lo que se produce en este país. Me visto de Colombia. No tengo nadie que me asesore, simplemente lo que me gusta.

V.D.: Un deseo.

A.P.: Deseo que Colombia llegue a la patria milagro, que llegue la paz, el desarrollo y las oportunidades para todos.

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V.D.: ¿Qué les dice a los bandidos?

A.P.: A los bandidos les digo que se entreguen, que este Gobierno busca la paz y que ellos no forman parte de la patria milagro.

V.D.: ¿A los corruptos?

A.P.: A los corruptos les digo que respeten los dineros que les corresponden a las familias que tanto necesitan de Colombia, que respeten los recursos de la educación, los recursos de la salud. Hay mucha gente que está esperando un tratamiento médico y, por la corrupción, esos tratamientos no llegan. Dinero hay, pero, si lo utilizamos de la manera correcta, podemos atender a todos los colombianos. Así que este Gobierno está 100 por ciento en contra de la corrupción, destapando la corrupción y denunciándola.

V.D.: Que viva Cristo Rey.

A.P.: Y que viva Cristo Rey.