Defensora Iris Marín lanza mensaje contra ‘Matador’ en medio de la polémica por Ana Lucía Pineda

La abogada y actual defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, cuestionó al caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, por sus comentarios dirigidos a la primera dama, Ana Lucía Pineda.

En su mensaje compartido a través de la red social X, afirmó que el caricaturista “se ha convertido en la caricatura del hombre machista”, en medio de la polémica por sus publicaciones en redes sociales.

“‘Matador’ se ha convertido en la caricatura del hombre machista”, escribió en una publicación compartida en redes sociales.

.@Matador000 se ha convertido en la caricatura del hombre machista. — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) October 12, 2026

La reacción de la abogada se suma a los múltiples pronunciamientos que han surgido luego de que el caricaturista publicara un mensaje en sus redes sociales que desató polémica en el país por los calificativos que utilizó para referirse a la esposa del presidente, Abelardo De La Espriella.

A través de su cuenta de X, González publicó una foto de la esposa del presidente Abelardo De La Espriella y escribió: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica".