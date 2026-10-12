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Defensora Iris Marín lanza mensaje contra ‘Matador’ en medio de la polémica por Ana Lucía Pineda

El caricaturista publicó un mensaje en sus redes sociales que ha generado diversas reacciones, entre ellas la de la actual defensora del Pueblo.

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Redacción Semana
12 de octubre de 2026 a las 7:57 p. m.
De izquierda a derecha: 'Matador', caricaturista colombiano; actual Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, y primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda.
De izquierda a derecha: 'Matador', caricaturista colombiano; actual Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, y primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda. Foto: Montaje con fotos de Semana / Colprensa / Presidencia

La abogada y actual defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín Ortiz, cuestionó al caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, por sus comentarios dirigidos a la primera dama, Ana Lucía Pineda.

En su mensaje compartido a través de la red social X, afirmó que el caricaturista “se ha convertido en la caricatura del hombre machista”, en medio de la polémica por sus publicaciones en redes sociales.

“‘Matador’ se ha convertido en la caricatura del hombre machista”, escribió en una publicación compartida en redes sociales.

La reacción de la abogada se suma a los múltiples pronunciamientos que han surgido luego de que el caricaturista publicara un mensaje en sus redes sociales que desató polémica en el país por los calificativos que utilizó para referirse a la esposa del presidente, Abelardo De La Espriella.

A través de su cuenta de X, González publicó una foto de la esposa del presidente Abelardo De La Espriella y escribió: “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica".