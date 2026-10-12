Federico Gutiérrez expresa su solidaridad con Ana Lucía Pineda y califica a Matador de “mal ser humano”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mostró su solidaridad y apoyo con la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, tras los insultos que recibió por parte de Julio César González, más conocido como Matador.

Las publicaciones que hizo la primera dama, Ana Lucía Pineda, tras ataque de Matador: “Un humano lleno de resentimiento”

El caricaturista publicó el domingo en la madrugada un mensaje en sus redes sociales, el cual generó polémica en el país por los descalificativos que usó contra la esposa del presidente Abelardo De La Espriella.

Entre las reacciones que se hicieron públicas está el alcalde de la capital antioqueña, quien mostró su apoyo a la primera dama, así como a todas las mujeres que Matador ha maltratado", ya que no es la primera vez que ocurre.

“Analu es un gran ser humano. Es una mujer muy inteligente y muy sensible a lo social. La conozco y por eso lo digo”, manifestó Gutiérrez, al tiempo que se refirió de manera contundente a la posición del caricaturista.

“Mal ser humano. Es un Misógino. Odia a las mujeres. Las maltrata. No es un caricaturista, es un sicario moral”, señaló el alcalde de Medellín.