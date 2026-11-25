El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se guardó nada luego de que el congresista del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, pusiera en duda la operación de rescate de rehenes en el Éxito de Cartagena, desplegada por la Policía y las fuerzas militares en la madrugada de este miércoles.

“Esos manes estaban tomando”: liberado en el Éxito de Cartagena sorprende con su testimonio. Narra detalles del cautiverio

El representante a la Cámara petrista dijo en sus redes sociales que lo que se vivió en Cartagena sería un “show”. “Quedan muchas dudas del operativo montado para rescate de secuestrados en el Éxito de Cartagena. ¿Fue un show mal montado? ¿A qué fue @ABDELAESPRIELLA al lugar de los hechos si necesita un dispositivo más grande para su seguridad personal que para atender el secuestro? No queda registro de los “asaltantes-secuestradores”, ¿coincidencia que estaban encapuchados y no se les conoce el rostro? ¿Por qué no los exhibieron en ese momento? Pero en serio, ¿a qué fue Abelardo al lugar si fue declarado no apto para prestar servicio militar?“.

Integrantes de la Fuerza Pública que hicieron parte de la operación de rescate de los rehenes en el Éxito Contadora, al sur de Cartagena. Foto: Tomada de X: Ministerio de Defensa (@mindefensa)

Ante esto, el alcalde de Medellín le respondió de manera tajante: “Este tipo es un imbécil. Son tóxicos. Se le nota que hubiera preferido que el resultado de la operación de rescate de los secuestrados saliera mal”, señaló en sus redes sociales.

Asimismo, recalcó que, para el Pacto Histórico, ningún resultado es bueno. “Se soñaban ver muertos o heridos a los secuestrados. No son oposición, son el palo en la rueda para que Colombia no salga adelante. Saldremos adelante luego del desastre que dejaron. Gracias a Dios salió bien la operación. Todos los secuestrados están sanos y salvos, se dio de baja a uno de los criminales y los otros fueron capturados. Gracias y felicitaciones al Presidente @ABDELAESPRIELLA , a mi colega y amigo Alcalde @dumek_turbay y a toda nuestra fuerza pública”.

El operativo terminó hacia las 2 de la madrugada de este miércoles con un saldo positivo para las autoridades: cuatro criminales capturados, uno abatido y todos los rehenes a salvo.