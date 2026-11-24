El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció este martes, 24 de noviembre, sobre la emergencia que vive la ciudad por las fuertes lluvias que azotan a la ciudad. Desde las 4 de la tarde, aproximadamente, se empezaron a registrar cierres viales y alertas por las precipitaciones.

Emergencia en Medellín por fuertes lluvias: bomberos rescatan a dos hombres atrapados en una quebrada

“Estamos al frente”, dijo Gutiérrez al final de su mensaje en el que comunicó la habilitación de la carrera 53 con calle 42 que había sido bloqueada por la caída de una rama.

Sin embargo, esta no fue la única emergencia registrada en la capital antioqueña en la tarde de este martes. El alcalde confirmó la caída de un árbol en la calle 68, entre las carreras 51 y 51D, a la altura del Cementerio San Pedro, y una imagen que circuló en redes sociales evidenció la caída de un leño sobre un carro de la ciudad.

Un cuerpo de bomberos de la ciudad atendió estas dos emergencias inmediatamente. Paralelamente, diferentes entidades distritales monitorizan el nivel de las quebradas.

En Medellín, la principal alerta en medio de estas jornadas de fuertes precipitaciones es el alto nivel de agua que puede provocar desbordamientos en las quebradas La Iguanpa, La Presidenta, La Jabalcona y La Guayabala.

Por su parte, el Siata (la entidad meteorológica de Medellín) advirtió que se esperan para este martes más lluvias en la noche. Para el miércoles, el pronóstico no tiene muchas diferencias y se prevén fuertes precipitaciones a lo largo del día.

En la semana pasada, todos los días se registraron fuertes lluvias en Medellín y asimismo se reportaron grandes afectaciones en diferentes sectores de la ciudad. Por ejemplo, el sábado, dos jóvenes que quedaron atrapados al otro lado de la quebrada Santa Elena, en el sector de la Cascada.

Federico Gutiérrez confirmó que los dos jóvenes fueron rescatados por los bomberos de la ciudad y no sufrieron ninguna afectación en su salud. Este día también se registró la caída de algunos árboles en Medellín a causa de las fuertes precipitaciones.