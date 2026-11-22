La ciudad de Medellín ha registrado en los últimos días fuertes precipitaciones que han afectado la movilidad y la seguridad de los ciudadanos de la capital del departamento de Antioquia.

Alerta roja en tres quebradas de Medellín por tormenta eléctrica: así está la ciudad en el sexto día consecutivo de lluvias

Uno de los casos más recientes se presentó en la noche del pasado 21 de noviembre de 2026, en el que dos hombres terminaron atrapados al otro lado de la quebrada Santa Elena, en el sector de la Cascada.

Las personas involucradas en lo ocurrido fueron Alexander Torres, de 40 años, y José Daniel Escobar, de 18 años, quienes quedaron aislados en el sector debido a las fuertes lluvias que azotaron Medellín los últimos días.

Tras conocerse el hecho, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín intervino en el hecho, logrando poner a salvo a los dos hombres a pesar de las condiciones climáticas que se presentaban en el sector, además del aumento del nivel de agua y la inestabilidad del terreno.

La noticia fue compartida en redes por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien destacó las labores realizadas por los bomberos para resguardar la seguridad de las personas afectadas.

“Gracias a nuestros bomberos, Alexander Torres, de 40 años, y José Daniel Escobar, de 18, ya están sanos y salvos. En este momento, el equipo de la Secretaría de Salud los está valorando”, comentó.

Según la información emitida, el equipo de Bomberos de Medellín utilizó un complicado sistema de rescate por medio de cuerdas para alcanzar a los dos hombres y lograr su extracción de la zona.

Fuertes lluvias en Medellín

Durante el pasado 21 de noviembre de 2026, Medellín contempló fuertes precipitaciones acompañadas de una tormenta eléctrica que provocaron varias emergencias en la ciudad.

Según información emitida por el alcalde ’Fico’, se recibieron más de 80 llamadas por la Línea 123 vinculadas con estos hechos, así como el reporte de tres quebradas en estado rojo, siendo estas las siguientes:

La Jabalcona, en Aguacatala.

La Guayabala, en el barrio Diego Echavarría.

La Presidenta, a la altura del Éxito de El Poblado.

Inundaciones por emergencias provocadas por las lluvias en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín

Por estos hechos, el alcalde Federico Gutiérrez tomó varias decisiones para cuidar la vida de los ciudadanos, entre ellas cerrar el paso en la glorieta de Monterrey y en el sector de La Macarena, además de no permitir el paso en Bulerías y en la 80 con la loma de Los Bernal.