Momentos de angustia vive la familia de Gabriel Cárdenas Morales, un joven de 17 años que desapareció el pasado jueves 19 de noviembre cuando se trasladaba hacia la Universidad de los Andes.

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De acuerdo a la información compartida por la familia del menor de edad, Gabriel se estaba dirigiendo hacia la institución educativa tras pedir un viaje por aplicación, pero nunca llegó a su destino, siendo este el último contacto que mantuvo con sus seres queridos.

“Él tomó un vehículo de una aplicación y se dirigía hacia la Universidad de los Andes. Ese fue el último contacto que tuvimos. Sabemos que llegó a las cercanías de la universidad, pero nunca ingresó. Según los registros de la institución, él no entró a la universidad y desde ese momento perdimos su rastro”, comentó Viviana, la madre de Gabriel, en diálogo con City TV.

Información emitida por la Fiscalía General de la Nación indica que el último paradero conocido de Gabriel Cárdenas se registró en la Transversal 74 # 11 A-15 en el barrio Villa Alsacia, en la localidad de Kennedy.

El joven desapareció el jueves 19 de noviembre cuando se dirigía hacia la Universidad de los Andes. Foto: Línea Alerta Rosa - API

Tras conocerse el hecho, entidades han emitido datos de Gabriel en redes sociales para que los ciudadanos puedan compartir información que ayude a buscar el paradero del menor. La madre del joven indica que en estos momentos se encuentran realizando la revisión de cámaras, seguimiento de aplicaciones, rastreos del celular y búsqueda en sectores aledaños.

“Gabriel vestía un pantalón azul petróleo, una chaqueta negra y, creemos, una camisa negra debajo, porque llevaba la chaqueta cerrada. También tenía tenis negros y un morral negro. Es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene la piel blanca, ojos cafés, el rostro delgado y el cabello bastante crespo, casi afro”, comentó Viviana.

La familia extiende un llamado a la ciudadanía para que los ciudadanos de Bogotá ayuden a encontrar a Gabriel, para que de esta manera pueda volver a casa.

“Gabriel, vuelve porque te necesitamos aquí con nosotros. No tengas miedo de regresar. Y, por favor, si alguien te tiene retenido, devuélvamelo. Él es una persona de bien, no le hace daño a nadie. Es un adolescente de 17 años y lo necesitamos de vuelta en nuestro hogar lo más pronto posible”, afirmó.