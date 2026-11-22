En medio de las nuevas revelaciones por el presunto envenenamiento con talio a Alicia Graham, quien murió en agosto de 2021, tal como ocurrió con su hija y otra niña del colegio Los Nogales en abril de 2025, hay una serie de exámenes que llaman la atención porque, de haber sido entregados a tiempo, probablemente se había salvado la vida de Graham y de las menores.

Una prueba de orina, que fue solicitada el 3 de agosto de 2021 y revelaba “niveles escandalosos” de talio en el cuerpo de Graham, cuyo resultado debió llegar al siguiente día, solo fue conocido hasta el 14 de agosto de 2021, a tres días de su muerte dejando muchas dudas en la investigación.

Exclusivo: Alicia Graham, madre de una de las niñas asesinadas con talio, alertó que la “querían matar” y buscó un investigador

El asunto es así: Graham ya había sido envenenada por talio de forma simultánea al padecimiento de cáncer, y aunque estuvo cerca de la muerte, gracias a la atención médica se salvó y quedó claro que la estaban envenenando.

Lo que viene en la historia se desprende de una entrevista que realizaron los investigadores contratados por la familia Graham a la médico internista que recibió a Alicia el 31 de julio, de quien nos reservamos la identidad, y fue la persona que le dio las primeras atenciones.

Según narró, a la llegada de Alicia Graham “presenta un cuadro, inicialmente lo describe como cinco días de evolución de un tono amarillo en su piel, que es ictericia, asociado a dolor abdominal (…) adicional a que había estado fuera del país con un viaje registrado de más o menos del 4 de julio al 28 de julio en Italia”.

Tal como se ha advertido, Graham había padecido cáncer y había sido envenenada con talio, pero se recuperó, y se había ido a Europa a celebrar su recuperación con su esposo Juan De Bedout.

Ella solicitó los exámenes que hoy resultan un misterio en esta extraña historia, que terminó con tres personas muertas por envenenamiento con talio.

Así se lo narró la médica en la entrevista: “Tenía como antecedentes importantes un cáncer de seno que en principio estaba descrito como en remisión, es decir, curado”.

Luego de un viaje a Europa para celebrar su recuperación de un cáncer, Alicia Graham llegó muy enferma a la Fundación Santa Fe. Foto: Pantallazo

Graham también había sido clara con el intento de envenenamiento del que había sido víctima en diciembre del año anterior (2020).

“Dentro del interrogatorio la paciente nos contaba que había presentado una toxicidad por talio que había sido diagnosticada en diciembre del año inmediatamente anterior y que entre diciembre y enero había sido manejada con quelantes de manera extrainstitucional”, contó la internista a los investigadores.

Las pruebas de laboratorio

Justamente por eso, argumenta la doctora, le solicitó dos exámenes para detectar talio, uno de sangre y otro de orina, dejando claro que el más efectivo, en este caso, era el de orina por tratarse de un tema renal.

NAC- FRESAS TALIO Me quieren matar Foto: SEMANA

“Sí, está descrito en la literatura que es más sensible, es más específico pedir el talio en orina de 24 horas que el talio en sangre. Por eso el seguimiento se hace con talio en orina de 24 horas, que fue el que al final pedimos. Yo pedí los dos, sangre y orina”, explicó la médica a los investigadores.

Llama la atención que la primera prueba fue tomada el 31 de julio en la mañana, antes de que Graham llegara a la clínica en busca de atención sin orden médica.

Pero lo más llamativo ocurrió justamente con las otras dos pruebas, tomadas el 3 de agosto, que ordenó la médica internista, la de sangre, rápidamente dio como resultado “no detectable” para talio, pero el lío está con la segunda, la de orina, que se realizó el mismo día.

La impresión de estos resultados, consta en su historia clínica, solo aparece hasta el 14 de agosto y es justamente ese examen el que refleja la dramática situación, y si se hubiera conocido a tiempo, se hubiera podido salvar la vida de Alicia Graham, pues reportaba niveles de talio “dramáticamente altos”.

El audio que envió Alicia Graham, mamá de niña que murió por talio, cuando supo que la estaban envenenando: “Estoy asustada”

“El valor ideal es menor a uno, e incluso está descrito que en pacientes que pudieran estar expuestas por su trabajo pudieran encontrarse valores incluso menores a 5, acá ya describen 672.9 o sea, está dramáticamente alto”, explicó la médica internista.

Aunque la prueba de orina fue tomada el primero de agosto, su resultado solo se conoció dos semanas después, tres días antes de la muerte de Alicia Graham. Los niveles de talio eran dramáticos. Foto: Panatallazo

Nadie se explica qué pasó con este examen que, cuando se conoció, ya era demasiado tarde para salvar la vida de Alicia y se trataba de una muestra prioritaria.

Según los documentos de la investigación, la Fundación Santa Fe advirtió que hubo un “error” en el sistema interno que evitó descargar, junto a la historia clínica, el último resultado de laboratorio que confirmó el talio en el cuerpo de Alicia.

Llama la atención del interrogatorio que “ella nos cuenta que 14 días antes había iniciado, o sea ella hasta junio venía muy bien, muy bien, no sabemos que sea muy bien, pero que 14 días antes a su motivo de consulta había presentado empeoramiento de dolor en los miembros inferiores, ella ya tenía algunas secuelas de neuropatía que estaban asociadas a esa intoxicación por talio”.

Las fechas, según lo narrado, coinciden con su viaje a Europa y cuando, la misma Alicia Graham, en chats revelados por SEMANA, les decía a sus familiares y amigos que creía que la estaban intoxicando.

“Le pide con insistencia a Cristina que se consiga el dato de un investigador para hacerles un polígrafo a los empleados, para ver quién la está envenenando. Es un investigador con 30 años de experiencia. Ha tenido casos de envenenamiento de talio a mujeres”, señala un informe de un investigador que la familia de Alicia presentó a la Fiscalía.

Para los investigadores, consultados por SEMANA, hay dudas. La primera es: ¿Por qué ya existía un examen tomado unas horas antes de la llegada de Graham a la clínica sin que fuera solicitado por los médicos?.

La segunda y más preocupante: ¿Por qué si el 3 de agosto se solicitaron exámenes de orina y sangre, solo apareció a tiempo el resultado que daba negativo para talio y, el de orina, que registraba niveles dramáticos de este metal, solo aparece registrado dos semanas después, tres días antes de la muerte de Alicia?.