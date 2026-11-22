Un nuevo balance de seguridad sobre las acciones contra grupos armados y redes de narcotráfico fue divulgado en las últimas horas por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a través de sus redes sociales.

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El reporte compila cuatro resultados operacionales ejecutados recientemente por el Ejército Nacional y la Policía en distintos departamentos, destacando la afectación directa a las finanzas criminales, la incautación de estupefacientes y la recuperación de menores de edad.

El informe destaca golpes a las economías ilegales en Norte de Santander, Cauca y Risaralda, logrando la destrucción de laboratorios de cocaína, la incautación de material de guerra y drogas sintéticas, así como la captura de cabecillas y la desmovilización de integrantes de estructuras armadas.

“¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS NARCOTERRORISTAS Y A LOS CRIMINALES: NO VAMOS A DARLES TREGUA! Cada laboratorio destruido, cada arma incautada, cada criminal capturado y cada peso que les arrebatamos a sus economías ilegales representa un paso más hacia la recuperación de nuestra Patria", destacó el jefe de Estado.

En el municipio de Guapi, Cauca, se registró el sometimiento voluntario de dos disidentes de las Farc, de la estructura 30 Jhonier Toro Arenas, y el rescate de un menor de edad.

El presidente De La Espriella reportó la incautación de un arsenal que incluía tres fusiles, una ametralladora, una pistola y munición de diferentes calibres. “O se entregan o los damos de baja, están advertidos”, señaló el mandatario.

La otra acción de la fuerza pública se desarrolló en Dosquebradas, Risaralda, en el marco de la operación Minerva, contra la organización criminal denominada como Cordillera, dedicada al tráfico de estupefacientes.

Allí se dio la captura de alias Mao y alias Lulú, dos presuntos miembros de esta estructura delincuencial, quienes se dedicaban a la venta digital de drogas sintéticas con rentas semanales de 40 millones de pesos.

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En el procedimiento se incautaron dos pistolas, municiones, elementos para el procesamiento de drogas sintéticas, 200 unidades de LSD y 200 pastillas de éxtasis.

Los otros dos procedimientos de las Fuerzas Militares y de Policía se dieron en el departamento de Norte de Santander. En el municipio de Sardinata se destruyó un laboratorio de cocaína perteneciente al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

Allí se hallaron 600 kilos de cocaína, 180 kilos de pasta base de coca, 660 galones de cocaína en suspensión y miles de galones de insumos químicos.

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En el municipio de San Cayetano, también en Norte de Santander, el Ejército Nacional destruyó otro laboratorio de procesamiento de cocaína, donde se encontraron 200 kilos de cocaína y grandes cantidades de insumos químicos.

en estos últimos dos operativos las autoridades calculan una afectación estimada en cerca de 5.000 millones de pesos para las finanzas de los grupos armados ilegales.