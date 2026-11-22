Tras varias semanas de inteligencia por parte de la Policía, en las selvas del Caquetá fue capturado alias Bocalinda, un sujeto quien sería el encargado de fabricarle los explosivos a alias Calarcá en los departamentos de Caquetá y Huila.

Explosivos fabricados-según la Policía- por alias Bocalinda. Foto: Policía

La investigación develó el nombre de Bocalinda, Orlando Cuellar Aya. Con la plena identificación del blanco, los hombres de inteligencia recopilaron la información necesaria para seguirle la pista.

Encontraron que Bocalinda hacía parte de ese grupo de hombres peligrosos de las disidencias de Calarcá que se escondía en campamentos y centros clandestinos en las selvas del Caquetá.

La importancia de este sujeto para las disidencias -según la Policía- se originaba en el conocimiento que tenía en la fabricación de explosivos y su nivel de efectividad.

“Es una capacidad difícil de reemplazar”, dice un documento de la Policía en poder de SEMANA. Su habilidad criminal lo llevó a fabricar cerca de 2.000 explosivos por mes para las disidencias de Calarcá, para el bloque Jorge Suárez Briceño.

Campo de prueba de los explosivos de alias Bocalida. Foto: Policía.

El portafolio criminal era amplio. Bocalinda lograba la elaboración de explosivos para drones, instalar en campos por donde patrulla la fuerza pública y cilindros bomba.

La investigación logró concluir que Bocalinda tenía comunicación directa con alias Calarcá, el disidente de las Farc que hizo parte del proyecto de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.

Los investigadores de la Policía determinaron que Calarcá le daba órdenes a este sujeto para que lanzara ataques terroristas de alto impacto en Caquetá y Huila.

Policía y Ejército en la captura de alias Bocalinda. Foto: Policía

Para la inteligencia de la Policía, estás órdenes recibidas lo ponían como hombre de confianza de Calarcá. Otros de los contactos que sostenía Bocalinda era con alias Cotiz, cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete.

El centro de operaciones o taller de Bocalinda estaba ubicado en la vereda Caño Verde del municipio Solano de Caquetá. Allí, la Dirección de Inteligencia de la Policía determinó que funcionaba un centro de instrucción y fabricación de explosivos.

Organigrama de las disidencias de las Farc de alias Calarcá. Foto: Policía.

En dos meses, dice la investigación de la Policía, Bocalinda y sus hombres en el taller habrían fabricado cerca de 6.000 explosivos de diferentes características.

Dentro de los atentados terroristas en los que habría participado este sujeto se encuentra el ataque a la comitiva del exgobernador Arnulfo Gasca, ocurrido el 28 de enero de este año.

Meses después, el 12 de agosto del 2026, la finca de la familia del gobernador Luis Francisco Ruiz, fue blanco también de un ataque con explosivos.

¿Traición?

Los eslabones de la investigación se lograron completar tras la traición que sufrió Bocalinda de uno de los integrantes de su estructura.

La fuente se comunicó con las líneas de la Policía e indicó que estaba dispuesta a entregar información sobre el cabecilla y peligroso sujeto encargado de fabricar los explosivos de las disidencias de Calarcá.

Policía y Ejército en la captura de alias Bocalinda. Foto: Policía

Con los datos de la fuente, los investigadores lograron obtener fotos, videos y documentos del sitio donde se fabricaban los explosivos y donde se mantenía Bocalinda.

Fue así como el pasado 11 de noviembre uniformados elite de la Policía y el Comando Contra el Narcotráfico del Ejército se internaron en las selvas del Caquetá y capturaron a Bocalinda.

Ahora, el hombre de confianza de Calarcá tendrá que responder por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir, extorsión, entre otros.