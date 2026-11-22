El crimen en Bogotá ha desarrollado una estrategia que ha venido creciendo con el paso del tiempo y es la denominada fachada criminal. Los grupos delincuenciales aprovechan a distintos actores de las comunidades, para poder hacer un muro y que las autoridades no descubran fácilmente su actuar, mientras por detrás de este trafican, secuestran, extorsionan y atemorizan a los ciudadanos.

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Los recientes operativos en Bogotá no solo han dejado al descubierto el actuar de distintas bandas criminales, sino también de las fachadas que utilizaban y que les permitían, a la par de controlar el espacio público. SEMANA accedió a las investigaciones de las autoridades y conoció algunas de estas fachadas.

Algunos talleres de confección que aparentaban fabricar prendas comerciales eran utilizados para producir uniformes militares destinados a grupos armados ilegales. Foto: API

Supuestos satélites de confección que hacían uniformes para grupos armados

La Policía encontró en los barrios Patio Bonito, Britalia y San Andrés de los Altos, de Kennedy, Engativá y Usme, respectivamente, a un hombre que aparentemente tenía varios locales en los que funcionaban supuestos satélites de confección, que son talleres independientes o trabajadores con maquinaria propia que realizan una parte o la totalidad del ensamblaje de prendas para una fábrica, marca o empresa textil.

Sin embargo, lo que parecía un simple taller de confección donde se diseñaban y comercializaban artículos militares oficiales, en realidad era una fábrica de uniformes para grupos terroristas que funcionaban al norte del país.

En el operativo se logró la incautación de un arma de fuego, munición, nueve máquinas de coser, tres celulares, dos computadores portátiles, uniformes, centenares de metros de tela, y accesorios pixelados. El hombre era perteneciente a un grupo cercano a alias Bendito Menor, de las Autodefensas de la Sierra.

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Los puestos de tinto del microtráfico

El reciente operativo de Kratos en Bogotá no solo dejó al descubierto a las principales bandas que operan en la capital, sino también a las estructuras que tenían azotados a vendedores ambulantes. La banda V-Fore, que se hizo famosa por alias Mailo, el hombre de origen venezolano encarado por Abelardo De La Espriella, utilizaba fachadas como chazas de venta de tintos, puestos de ventas ambulantes, además de bares del barrio Santa Fe, para dosificar y expender marihuana en cigarrillos, también clorhidrato de cocaína, tussi y bazuco.

Los puestos de venta de tintos y los establecimientos comerciales también eran aprovechados por bandas delincuenciales para distribuir sustancias estupefacientes en distintas zonas de Bogotá. Foto: Alejandro Acosta

Los niños y los colegios, las fachadas más dolorosas

No solo los comerciantes son el blanco fácil de las bandas de microtráfico. La instrumentalización de menores de edad, de entre 3 y 5 años, es uno de los capítulos más dolorosos dentro de los hallazgos de estos operativos. La banda denominada Los Caminantes utilizaba a menores de edad para comercializar sus estupefacientes. Lo que hacían era utilizar a una menor de 5 años para ocultar la droga e impedir que alguien se acercara al punto.

La banda criminal Centro también tenía una estrategia similar. Funcionaban en el barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe. Allí utilizaban dos centros educativos ubicados en los alrededores del expendio como escudo. Desde allí comercializaban la droga bajo la modalidad de menudeo o pasamanos. De hecho, tenían hasta apodos o denominaciones para los estupefacientes. El ‘blanco paloma’ para hablar de la cocaína y la ‘línea roja’ para el tussi.

Los mensajeros en moto, la fachada fácil para el transporte

Centro no solo utilizaba los colegios para esconder la droga, también a los mensajeros en moto que trabajan en plataformas, para transportar los estupefacientes. Enviaban maletas enteras, denominadas ‘bombas’, a través de estos servicios. Las maletas llegaban a los administradores de zona, quienes se encargaban de distribuirla entre los expendedores.

El experto en Seguridad, Hugo Acero, aseguró a SEMANA que la modalidad ha sido enseñada a las organizaciones pequeñas, por parte de grupos armados de gran poder, como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, que históricamente han usado esta estrategia.

La instrumentalización de menores de edad es una de las modalidades identificadas por las autoridades. Algunas estructuras criminales los utilizaban para ocultar y comercializar drogas en las calles. Foto: Getty Images

La razón, más allá de la fachada, es la necesidad de blanquear recursos obtenidos de manera ilegal, seguir explotando la renta criminal, tener control territorial y someter a los pobladores, detalla Acero.