Un violento asalto se registró en una peluquería del suroccidente de Bogotá, donde tres hombres armados irrumpieron en el establecimiento, amenazaron con armas de fuego a clientes y trabajadores y les robaron sus pertenencias.

Video: mujer fue arrastrada varios metros durante violento fleteo por robarle un maletín

El hecho se registró durante la noche del viernes, 20 de noviembre, en el sector de Hipotecho, en la localidad de Kennedy. Según información preliminar, los sujetos habrían irrumpido en el negocio y encañonaron a las personas que se encontraban en el lugar para cometer el robo.

Sin embargo, el asalto terminó en una balacera que generó momentos de pánico dentro del establecimiento. En medio de los disparos y la confusión, los tres responsables escaparon de la peluquería y abandonaron la zona antes de que las autoridades lograran detenerlos.

El asalto terminó en una balacera que generó momentos de pánico dentro del establecimiento. Foto: Getty Images

Según el testimonio de una persona entregado a Citynoticias, de Citytv, las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias durante el violento asalto, entre ellas celulares y dinero en efectivo. El hecho generó preocupación entre los habitantes de Hipotecho, debido a que se trató de un establecimiento comercial frecuentado por trabajadores y residentes del sector.

Por ahora, las autoridades no han establecido si alguna de las víctimas sufrió heridas durante el episodio ni cuál fue el valor de los objetos que fueron hurtados. Asimismo, tampoco han dado a conocer información sobre la identidad o el paradero de los responsables que ingresaron al establecimiento.

Este nuevo hecho de inseguridad vuelve a generar preocupación por los robos que afectan a los establecimientos comerciales de la localidad de Kennedy. La situación también pone de manifiesto los riesgos que enfrentan comerciantes, empleados y clientes durante este tipo de ataques en Bogotá.