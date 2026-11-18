Un nuevo caso de hurto bajo la modalidad de fleteo se registró en Popayán, Cauca, cuando una mujer fue víctima de dos hombres armados que la intimidaron para quitarle un maletín. Durante el asalto, uno de los delincuentes la arrastró varios metros por el establecimiento comercial.

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El hecho ocurrió en el barrio Bolívar de la capital caucana. Según la información conocida, la víctima habría salido minutos antes de una sucursal bancaria y se dirigió posteriormente al establecimiento, donde fue abordada por los dos sujetos.

Los hombres llegaron armados y la intimidaron para que entregara el maletín. Sin embargo, ante la negativa de la mujer, uno de los asaltantes la sujetó y comenzó a arrastrarla por el lugar mientras intentaba quitarle el bolso.

La mujer trató de aferrarse a sus pertenencias y evitar que los delincuentes se llevaran la maleta, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que los dos hombres lograron escapar con el maletín, en cuyo interior, según la información preliminar, habría una importante suma de dinero.

El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad del establecimiento comercial. En las imágenes se observa la violencia con la que actuaron los responsables y la resistencia de la mujer durante el asalto. El material se convirtió en un elemento de apoyo para las autoridades, que adelantan las labores de identificación y búsqueda de los implicados.

Tras lo ocurrido, se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer la identidad de los dos sospechosos y dar con su paradero. Para ello, cuentan con los registros de las cámaras de seguridad, que permitirían reconstruir lo sucedido.

El objetivo de las autoridades es capturarlos y dejarlos a disposición de las autoridades judiciales para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

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Este caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los hurtos cometidos bajo la modalidad de fleteo. Este tipo de delito suele tener como víctimas a personas que retiran dinero de entidades bancarias y posteriormente son perseguidas o abordadas por delincuentes que buscan apoderarse de sus pertenencias.

Por ahora, no se han entregado detalles sobre la identidad de la mujer ni sobre su estado de salud. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se continúe con la investigación para dar con los responsables, entregar nueva información del caso y llevar a los sospechosos ante la justicia.