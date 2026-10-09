Una persecución policial terminó de manera inesperada en el sur de Bogotá, luego de que un presunto delincuente intentara escapar lanzándose al río Fucha. El hombre fue capturado y quedó al descubierto su historial de anotaciones judiciales por graves delitos.

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Los hechos ocurrieron en la localidad de San Cristóbal, donde un ciudadano de 65 años fue víctima de un millonario fleteo después de retirar dinero de una entidad financiera ubicada en el sector del 20 de Julio.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el adulto mayor se desplazaba por el barrio Ramajal cuando fue interceptado por tres sujetos que se movilizaban en dos motocicletas.

Los delincuentes lo intimidaron con un arma de fuego y le arrebataron 60 millones de pesos, tras lo cual intentaron escapar del lugar.

La comunidad alertó a los uniformados que patrullaban el sector, lo que permitió desplegar una rápida reacción para localizar a los presuntos responsables.

Intentó escapar lanzándose al río Fucha

El teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal, explicó que los policías lograron ubicar a uno de los señalados delincuentes, quien intentó evadir a las autoridades utilizando el río como ruta de escape.

“Esta persona, al intentar huir, intenta lanzarse al río Fucha”, aseguró el oficial.

Sin embargo, la maniobra no tuvo éxito. Los uniformados lograron interceptarlo metros más adelante y capturarlo en flagrancia.

Según las autoridades, el detenido tiene 25 años y registra múltiples anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos homicidio y hurto calificado.

Posteriormente, fue presentado ante un juez de la República, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Adulto mayor había rechazado acompañamiento policial

Otro detalle que revelaron las autoridades está relacionado con las circunstancias previas al robo.

Según la Policía, la entidad financiera donde el ciudadano retiró los 60 millones de pesos le había ofrecido el servicio de acompañamiento policial para garantizar su seguridad durante el traslado del dinero. No obstante, el adulto mayor decidió no utilizarlo.

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“Es importante indicar que la entidad financiera ofreció el servicio de acompañamiento a la persona y la persona no aceptó el acompañamiento”, precisó el teniente coronel Velásquez.

Ante esta situación, la institución reiteró la importancia de solicitar acompañamiento policial cuando se realicen transacciones bancarias que involucren importantes sumas de dinero.

Por el momento, las autoridades no han informado si el dinero hurtado fue recuperado ni han entregado detalles sobre la ubicación de los otros dos presuntos implicados en el fleteo.