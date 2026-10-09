Procuraduría pone la lupa en caso de la bebé de cinco meses agredida presuntamente por su papá en Itagüí

Por el caso de la bebé que fue agredida, presuntamente por su papá, en Itagüí, la Procuraduría General de la Nación constituyó dos agencias especiales para vigilar las actuaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de la Fiscalía.

La Alcaldía dio a conocer desde el 5 de octubre que la pequeña permanece bajo atención médica especializada luego de ingresar a una clínica de ese municipio del sur del Valle de Aburrá con múltiples lesiones, entre ellas algunas en la cabeza, que comprometían seriamente su estado de salud.

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El papá de la niña, un hombre de 31 años, fue detenido luego de la alerta de los vecinos de la familia y la reacción de la Policía Nacional, y está siendo investigado por tentativa de homicidio agravado.

La mamá de la bebé, por su parte, recibe acompañamiento psicológico, jurídico y social, luego de que la Alcaldía activara una ruta integral de atención.

La situación llevó a la Procuraduría General de la Nación a constituir dos agencias especiales para que vigilen los dos procesos.

Procuraduría General de la Nación Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En materia de familia, designó a un procurador judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer de Medellín, “quien realizará seguimiento e intervención ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las demás autoridades competentes, con el propósito de verificar la garantía y el restablecimiento de los derechos de la menor de edad, las medidas de protección adoptadas, su atención integral en salud y la activación de las rutas correspondientes”.

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En el otro proceso, fue designado un procurador penal de Medellín “para intervenir en el proceso adelantado por la Fiscalía contra el padre de la bebé, por los hechos que son materia de investigación y que fueron tipificados inicialmente como violencia intrafamiliar”.

La Procuraduría ya había advertido sobre las violencias contra la niñez. El 25 de abril, el organismo llamó a proteger a esta población ante una situación que calificó de preocupante en el país.

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“Entre enero y febrero de 2026 se registraron 15 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, según la Defensoría del Pueblo, de los cuales el 73 % corresponde a niños y adolescentes hombres y el 27 %, a niñas y adolescentes mujeres. Así mismo, en lo corrido de 2026 se han registrado 62 casos de desvinculación de menores de edad de grupos armados organizados, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, indica el Ministerio Público.