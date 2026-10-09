Envían a la cárcel a señalado cómplice del sicario de John Calzones: se estrelló cuando intentaba huir

Un juez de control de garantías envió a prisión a Eduard Daniel Martínez Pinzón, señalado de participar en el asesinato de John Jairo Torres, el exalcalde de Yopal, Casanare, conocido como John Calzones, ocurrido el 29 de septiembre.

Según la Fiscalía, Martínez Pinzón viajó desde Tunja, en Boyacá, hasta la capital del Casanare para identificar el lugar donde iban a asesinar a John Calzones.

“Esta persona presuntamente viajó desde Tunja para ubicar a la víctima, identificar el lugar del crimen y participar en su ejecución. Asimismo, es señalado de trasladar en motocicleta al adolescente que disparó contra el exmandatario, en su finca ubicada en la zona rural de Yopal”, dijo el ente acusador.

Jhon Calzones, exalcalde de Yopal asesinado por un menor de edad. Foto: Redes sociales

La Fiscalía logró establecer que el menor de edad fue quien descendió del vehículo y accionó el arma de fuego contra el exalcalde, quien murió posteriormente en un centro asistencial.

“Durante la huida, el hoy procesado aceleró abruptamente la motocicleta y ocasionó un accidente”, detalló la Fiscalía.

Posteriormente, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional capturaron a Martínez Pinzón en un inmueble de Tunja, en cumplimiento de una orden judicial.

Una fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de homicidio con circunstancia de mayor punibilidad, cargo que el detenido no aceptó, y un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural.

La Fiscalía informó que el adolescente aceptó su responsabilidad en el crimen y permanece en un centro especializado, donde cumple una medida de internamiento preventivo.

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Días antes de ser asesinado, el exalcalde de Yopal había invitado a su finca La Selvita, la misma en la que le quitaron la vida, a la prensa local para hablar de su negocio de venta de cerdos y sus aspiraciones políticas.

Durante 56 minutos respondió preguntas, lanzó pullas a políticos locales y realizó graves señalamientos sobre su seguridad, los cuales son analizados como una de las hipótesis sobre el atentado que le costó la vida.

En una transmisión en vivo, alias Jhon Calzones había advertido que querían asesinarlo

En medio de la transmisión, fue consultado sobre la posibilidad de lanzarse en la campaña electoral que se avecina para elegir gobernadores y alcaldes.

“Yo estoy totalmente libre y puedo ser gobernador de Casanare, puedo ser alcalde de Yopal, pero no lo quiero hacer con mi nombre; pongamos un candidato, pongamos personas que realmente nos puedan representar. No lo quiero hacer porque mi esposa, estoy recién casado con la doctora Jazmín, me ha dicho: ‘No se meta, John Jairo’”, manifestó.

También en esa transmisión, dijo que era una persona a la que fácilmente podrían quitarle la vida, como efectivamente sucedió cuando un sicario, acompañado de su cómplice, arribó el martes a la finca La Selvita y, mientras el político estaba trabajando en su fábrica de chorizos, le descargó un revólver e intentó escapar.