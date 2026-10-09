Gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, entrega primer balance tras fuerte temblor en Panamá

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, entregó un primer balance sobre la situación en el Pacífico colombiano luego del fuerte sismo registrado este viernes 9 de octubre en Panamá.

Terremoto de magnitud superior a 8 sacudió Panamá y se sintió en Colombia: SGC entregó detalles

A través de su cuenta de X, la mandataria aseguró que, hasta el momento de su pronunciamiento, no se reportaban afectaciones humanas ni materiales en los municipios fronterizos consultados.

El movimiento telúrico fue reportado inicialmente con una magnitud de 8,0, aunque posteriormente el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) revisó el dato a 7,6. El sismo se registró en el centro-sur de Panamá y se sintió en Ciudad de Panamá, mientras las autoridades evaluaban posibles daños.

Un fuerte sismo de magnitud 7,6 sacudió territorio panameño. El epicentro del movimiento sísmico se ubicó cerca de Pitaloza Arriba. Foto: Captura de pantalla

Ante la cercanía entre ambos territorios, Córdoba-Curi se comunicó con alcaldes de la zona para conocer el estado de sus municipios. Según explicó, el balance inicial no reportaba afectaciones en el Pacífico norte ni en la subregión del Darién.

¿Qué dijo la gobernadora del Chocó?

En su mensaje, la mandataria indicó que los municipios consultados se encontraban sin afectaciones reportadas y agregó que el resto del departamento tampoco registraba daños relacionados con el movimiento sísmico.

“Me he comunicado con los alcaldes y han reportado que no hay afectaciones humanas o materiales en ninguno de los municipios fronterizos”, señaló Córdoba-Curi en su publicación.

La gobernadora también expresó su solidaridad con Panamá y manifestó su deseo de que las consecuencias del sismo no afectaran a sus habitantes.

El pronunciamiento constituye un primer balance basado en los reportes recibidos por la administración departamental. La precisión es importante porque la ausencia de afectaciones reportadas hasta ese momento no equivale necesariamente a una evaluación definitiva de todas las zonas.

Un sismo que activó la atención regional

El terremoto centró la atención en las posibles consecuencias del movimiento en los territorios cercanos a la frontera. En Panamá, el sismo fue sentido en la capital y las autoridades comenzaron a revisar la situación en las zonas afectadas.

Por ahora, el mensaje de la gobernadora del Chocó señala que no se habían reportado afectaciones en los municipios consultados del Pacífico norte y el Darién. La mandataria reiteró su solidaridad con el país vecino mientras se conocían más detalles sobre las consecuencias del movimiento telúrico.

La información divulgada por Córdoba-Curi corresponde al balance recibido hasta el momento de su publicación y no debe interpretarse como una confirmación definitiva de que no existan afectaciones en ningún punto de la región.