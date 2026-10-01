La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, lanzó una alerta por la situación de seguridad que atraviesa la subregión del San Juan.

La mandataria denunció que durante tres días consecutivos se han presentado ataques con explosivos manipulados mediante drones y advirtió sobre la vulnerabilidad de las estaciones de Policía ante esta modalidad.

ELN ataca con drones cargados de explosivos estación de Policía en Nóvita, Chocó

Gobernadora del Chocó denuncia tres días consecutivos de ataques

“Durante los últimos tres días se han mantenido ataques con explosivos manipulados con drones por parte del ELN contra los municipios del sur del departamento del Chocó”, señaló Córdoba en una publicación en su cuenta de X.

La gobernadora hizo un recuento de los hechos y explicó que la cadena de ataques comenzó el martes en Condoto. Según su denuncia, fueron lanzadas cuatro cargas explosivas contra la estación de Policía.

El ataque dejó herido a un intendente. La mandataria indicó que el uniformado “se encuentra fuera de peligro”.

La situación, de acuerdo con el reporte de Córdoba, continuó el miércoles en Nóvita, donde se presentaron seis ataques contra la Policía y el Ejército.

Este jueves, entretanto, la alerta llegó de Río Iró. “Y hoy se presenta un ataque masivo contra la estación de Policía de Rio Iró”, escribió la gobernadora.

De esta manera, el balance entregado por la mandataria suma 11 acciones en tres días, tomando como referencia las cuatro cargas reportadas en Condoto, los seis ataques denunciados en Nóvita y el nuevo ataque registrado en Río Iró.

Caracol Radio también reportó este jueves el balance de 11 ataques a partir de las declaraciones de la gobernadora.

Durante los últimos tres días se han mantenido ataques con explosivos manipulados con drones por parte del ELN contra los municipios del sur del departamento del Chocó. El día martes se lanzaron 4 cargas explosivas contra la estación de policía de Condoto, donde resultó herido un… — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) October 1, 2026

“Vulnerabilidad tecnológica” y falta de contramedidas

Uno de los puntos centrales de la denuncia de Córdoba tiene que ver con la forma en que se están realizando los ataques.

“Todos los ataques mantienen la misma modalidad de uso de drones valiéndose de la vulnerabilidad tecnológica y la ausencia de contramedidas en nuestras estaciones de Policía”, afirmó.

La gobernadora puso el foco en una dificultad que, según su denuncia, están enfrentando las estaciones de Policía en esta zona del departamento: la falta de herramientas para hacer frente a los drones utilizados para transportar y lanzar explosivos.

ELN ataca con drones varias poblaciones del Chocó Foto: Semana

La mandataria atribuyó los ataques al ELN. Esa atribución corresponde a su denuncia y debe diferenciarse de las investigaciones que adelanten las autoridades para establecer responsabilidades individuales por cada uno de los hechos.

Ante la sucesión de ataques, Córdoba anunció la convocatoria de un consejo de seguridad con carácter urgente.

Ataque con drones y explosivos contra estación de Policía de Condoto, Chocó, deja un uniformado herido

“Hemos convocado un consejo de seguridad con carácter urgente el día de hoy para definir acciones frente a la grave situación de seguridad que afronta la subregión del San Juan”, manifestó.

La reunión busca analizar la situación que se está presentando en esta zona del departamento y definir las acciones que tomarán las autoridades frente a los ataques denunciados por la Gobernación.

Por ahora, la Gobernación busca definir nuevas medidas ante los ataques con drones registrados durante tres días en el sur del Chocó.