ELN ataca con drones cargados de explosivos estación de Policía en Nóvita, Chocó

La guerrilla del ELN sigue perpetrando hechos de violencia en varias regiones de Colombia. Este miércoles, 30 de septiembre, la estación de la Policía en Nóvita, Chocó, fue atacada con drones cargados con explosivos.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, los ilegales habrían lanzado desde drones al menos seis granadas, lo que causó terror en esta zona de Colombia. “Continúan los ataques contra la Fuerza Pública en Colombia. Esta vez la estación de Policía de Nóvita, en el Chocó, fue blanco de ataques con granadas lanzadas desde drones; posteriormente fue atacada con ráfagas de fusil”, dijo Juan Moz, un usuario de la red social X.

El periodista Francisco Palacios expresó en su cuenta de X detalles de lo que está sucediendo en esa zona del Chocó: “Pobladores de Nóvita denuncian que uno de los explosivos lanzados por un grupo irregular en contra de la base militar ubicada en el municipio impactó en una vivienda aledaña al sector”.

Guerrillero del ELN. Foto: FOTO: Guillermo Torres Reina

El Gobierno nacional informó que no han cesado las operaciones militares y de la Policía contra estos grupos armados. Uno de sus resultados fue la captura de alias Murdoc, presunto integrante del ELN.

Según las autoridades militares y de Policía, Murdoc y los otros seis capturados serían los presuntos integrantes de las redes del ELN que también se encargaban del hurto de hidrocarburos.

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El golpe, según las autoridades, fue contra la estructura Camilo Torres del ELN. En el operativo se incautaron 411 elementos, entre armas de fuego, granadas, municiones, explosivos, cordón detonante y banderas del ELN.

“Golpeamos la red logística que convierte el combustible robado en recursos para el narcoterrorismo. Los capturados serán puestos a disposición de las autoridades competentes”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella, al destacar este resultado de la Fuerza Pública.