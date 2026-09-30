Cartel de la toga: el testimonio del exfiscal Luis Gustavo Moreno contra el exgobernador Juan Carlos Abadia

El exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno, relató la forma cómo se gestionó la presión para intentar desviar la investigación en contra del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, por graves hechos de corrupción.

El exfiscal Luis Gustavo Moreno confirmó que el exgobernador Juan Carlos Abadía pagó mil millones de pesos para lograr el desvío de los procesos que se adelantaban en su contra por corrupción. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/rtXfjyskpe — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

Luis Gustavo Moreno, quien es el considerado testigo estrella del escándalo del cartel de la toga, relató que laborando en la oficina del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, recibió una petición por parte del exmandatario departamental para que que realizara todas las gestiones con el fin de lograr que la investigación contra Abadia que adelantaba un fiscal noveno delegado ante la Corte Suprema, se archivara.

En un principio, indicó, se quería lograr que la imputación que se tenía lista contra el exgobernador del Valle del Cauca se cancelara. Sin embargo, al ver lo complejo del asunto, se contactó al entonces fiscal noveno delegado ante la Corte, Alfredo Bettín, que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para retardar y desviar el caso.

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Abadia era señalado de haber celebrado de manera irregular un contrato de 1.076 millones de pesos, firmado en 2010 por la Gobernación del Valle del Cauca con la Fundación Calimio, para la dotación de 40 bibliotecas escolares en el departamento.

En la declaración bajo juramento, el exfiscal Moreno indicó que en un principio se habían fijado unos “honorarios” de 400 millones de pesos para lograr la gestión con el fiscal Bettín.

El exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, reapareció este martes tras ser trasladado a la cárcel de Villahermosa (Cali) por orden del presidente Abelardo De La Espriella. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/ANyYXtBa1m — Revista Semana (@RevistaSemana) September 29, 2026

Pero, cuando llegó al caso el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, se aumentó la cuota en 600 millones de pesos.

Para el exfiscal Moreno, la “oficina de abogados” liderada por Ricaurte era conocida por las influencias y presiones que podía generar en las altas esferas de la administración de justicia.

Fue por esto, que uno de sus principales “clientes” fue el exgobernador del Valle del Cauca.

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Finalmente, señaló que los planes de Abadia se derrumbaron con la llegada a la Fiscalía General de Néstor Humberto Martínez.

Esto, debido a las órdenes que se impartieron desde la delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que se aceleraran las imputaciones en contra de los aforados constitucionales por casos de corrupción, entre estos, el de Juan Carlos Abadia.

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El exfiscal Moreno es el último testigo de la Fiscalía General en el juicio que se adelanta contra Juan Carlos Abadia por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

El exgobernador del Valle del Cauca volvió a ser noticia por estos días después de que el presidente Abelardo De La Espriella ordenara su traslado de una guarnición militar a la cárcel de Villahermosa, en Cali, para que continuara pagando su condena de 21 años de prisión por, justamente, el contrato de las bibliotecas.