La Policía buscará reclutar 10.000 auxiliares cada año para fortalecer el pie de fuerza

El director de la Policía, el general Alejandro Barrera, reveló cómo será el nuevo programa de reclutamiento de auxiliares. Dijo que se buscará que los joven permanezcan en la institución entre tres y cinco años.

Explicó que para lograr la intención y mejorar el pie de fuerza, se está trabajando con el Ministerio de Hacienda para garantizar los recursos para pagarle a los auxiliares de policía que serían profesionalizados.

“Ya estamos hablando con el Ministerio de Hacienda para que tengamos esa capacidad presupuestal, para que tengamos mínimo por año 10.000 auxiliares. Esos auxiliares vamos a exigirles la máxima calidad para que ganen un sueldo mínimo y para que ganen las bonificaciones que les corresponden”, dijo el general Barrera.

Agregó que la distribución de los auxiliares sería de la siguiente manera: cinco mil en áreas urbanas y cinco mil en áreas rurales.

Recordó el general Barrera que actualmente la Policía cuenta con cerca de 180 mil funcionarios.