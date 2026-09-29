Luis Alfredo Echeverry murió durante procedimiento policial en Cauca: familia denuncia presunto abuso y Policía entrega otra versión

Luis Alfredo Echeverry, de 28 años y padre de dos gemelos, murió este domingo 27 de septiembre después de resultar herido durante un procedimiento de la Policía Nacional en el sector San Fernando de Villa Rica, Cauca.

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El caso desató denuncias de un presunto abuso policial y pedidos para que se esclarezca la actuación de los uniformados.

Según su familia, Echeverry era un hombre trabajador, dedicado a sus hijos y sin antecedentes penales. Su hermana aseguró que el joven fue abordado por policías y denunció que posteriormente habría sido agredido y recibió un disparo.

“Nuestro Luis Alfredo, un chico muy emprendedor, amaba a sus hijos, trabajaba para sus hijos. Un chico que soñaba con darle un bienestar a su familia”, expresó.

El abogado y defensor de derechos humanos Alí Bantú Ashanti, quien acompañó a la familia, pidió que los uniformados involucrados sean apartados mientras avanza la investigación.

También denunció versiones según las cuales se buscaría relacionar a Echeverry con un arma, señalamiento que hasta el momento no ha sido establecido por las autoridades judiciales.

Óscar Benavides pide investigar actuación de los policías

El representante a la Cámara Óscar Benavides aseguró que, según testimonios entregados por familiares, el episodio habría comenzado porque las personas que viajaban en el vehículo no atendieron una señal de pare.

Benavides denunció un presunto uso excesivo de la fuerza y aseguró que Echeverry habría recibido un disparo en la cabeza. Además, solicitó identificar a los policías que participaron en el procedimiento, apartarlos de sus cargos e iniciar las investigaciones correspondientes.

El congresista relacionó lo sucedido con el reciente caso de Donovan Balanta, quien murió en Bogotá después de un procedimiento policial que también generó denuncias por presunto abuso. Benavides cuestionó que, en menos de dos semanas, dos hombres afrodescendientes hayan muerto en hechos que involucran a uniformados.

El expresidente Gustavo Petro también reaccionó y aseguró en X que Echeverry era un padre de familia, trabajador y sin antecedentes criminales. Además, responsabilizó públicamente a miembros de la Policía por su muerte, versión que deberá ser contrastada dentro de la investigación.

Policía asegura que hubo disparos contra los uniformados

La Policía Nacional entregó una versión distinta. Según el comunicado oficial, el procedimiento ocurrió el 27 de septiembre, hacia las 9:15 p. m., y cinco personas que se movilizaban en un vehículo presuntamente dispararon contra los uniformados. La institución sostiene que sus agentes utilizaron sus armas de dotación para proteger su vida e integridad.

La Policía reportó la incautación de un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos, dos de ellos percutidos, y un arma traumática tipo pistola presuntamente modificada. El comunicado no especifica que alguna de esas armas perteneciera a Luis Alfredo Echeverry.

Dos personas fueron capturadas y el CTI de la Fiscalía asumió los actos urgentes y la investigación para determinar exactamente qué ocurrió durante el procedimiento.