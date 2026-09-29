En un fallo de 209 páginas, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá declaró la extinción de dominio en contra de seis bienes inmuebles relacionados con el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Entre los bienes, avaluados en 23.775 millones de pesos, se encuentran dos locales comerciales ubicados en el Centro Comercial Oasis, en Girardot (Cundinamarca), dos lotes urbanos ubicados en los municipios del Guamo y Lérdia (Tolima): así como la Hacienda Guamal, en San Luis.

La decisión cobija, además, un lote “de terreno con mejoras” en el municipio de Girardot.

Citando a la Biblia, esta es la versión de Charlie Zaa tras decisión de la Fiscalía: “Me llevaron como ganado al matadero”

Los dos locales comerciales, avaluados en 15.840 millones de pesos, han sido relacionados con el cantante Charlie Zaa, como lo reveló SEMANA en junio pasado.

En esa oportunidad se reveló que los bienes contaban con medidas cautelares mientras se tomaba una decisión de fondo en medio del expediente 11001-22-52-000-2023-00111.

En el extenso fallo, la Sala de Justicia y Paz menciona que la extinción de dominio se hizo efectiva tras proferir sentencia en contra de diez postulados del Bloque Tolima de las AUC que se postularon a Justicia y Paz.

Proceso de extinción de dominio a bienes del cantante Charlie Zaa Foto: Suministrada (API)

En la extensa decisión judicial se menciona en 21 oportunidades a Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, quien, según indican las pruebas, recurrió a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en inmuebles con el propósito de ocultar su origen ilícito, y evitar que los bienes fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Igualmente, señala que los bienes pasarán al Fondo de Reparación de las Víctimas para la aplicación de medidas de indemnización y reparación.

La Fiscalía le cayó a los bienes del cantante Charlie Zaa por presuntos vínculos con las AUC

“Los postulados vienen denunciando de manera coincidente los locales del centro comercial Oasis, las discotecas Kapachos y Solaris, como bienes adquiridos por la organización paramilitar a la cual pertenecían, y que tienen como testaferro a Charlie Zaa”, señaló la Fiscalía al anunciar las medidas.

En entrevista con SEMANA, el cantante negó haber incurrido en acciones ilegales en la adquisición de dichos bienes, asegurando que todo era una “equivocación” que se solucionaba con un informe técnico.

Justicia y Paz emitió fallo contra diez exintegrantes del Bloque Tolima de las AUC. Foto: Rama Judicial

“No, eso también es una equivocación, porque el avalúo que nosotros le hicimos al centro comercial o a donde están ubicado la discoteca Oasis, no está por 10 mil millones de pesos, que es el único bien inmueble que me pertenece. Yo nunca he hecho parte, ni de Capachos, que está ubicado en Ibagué, ni tampoco he hecho parte de la discoteca Solaris de Ibagué. No sé de dónde sacaron esa información y no entiendo por qué le dan ese tipo de credibilidad”, afirmó.

De tal modo, Zaa cuestionó el actual del ente acusador. “Lo más sencillo que puede hacer la Fiscalía es mandar a un investigador a pedir un certificado de libertad y mirar la tradición del bien inmueble. O irse hasta la Cámara de Comercio y mirar si efectivamente en la tradición de Cámara y Comercio mi nombre aparece allí. La verdad, me tiene impresionado”.