Citando a la Biblia, esta es la versión de Charlie Zaa tras decisión de la Fiscalía: “Me llevaron como ganado al matadero”

“No, eso también es una equivocación, porque el avalúo que nosotros le hicimos al centro comercial o a donde están ubicado la discoteca Oasis, no está por 10 mil millones de pesos, que es el único bien inmueble que me pertenece. Yo nunca he hecho parte, ni de Capachos, que está ubicado en Ibagué, ni tampoco he hecho parte de la discoteca Solaris de Ibagué. No sé de dónde sacaron esa información y no entiendo por qué le dan ese tipo de credibilidad”, afirmó.

“Me llevaron como ganado al matadero”

“Porque me llevaron como ganado al matadero. La señora me dijo a mí, ‘no, véngase sin abogado que eso no hay problema, es una versión libre’. Y como yo soy una persona de bien, pues yo pensaba que la señora me estaba hablando de manera buena. Yo me fui sin abogado y me senté, me tuvieron por más de seis horas, perdí un contrato gigante que tenía pendiente por hacer con Caracol, porque tenía ese día una cita en Caracol a las 2 de la tarde para ser jurado de un programa muy grande en Colombia. Y la señora decidió tenerme por más de seis horas preguntándome de todo y al final me dice por qué me tienen ahí”, aseveró.