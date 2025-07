El problema para Charlie Zaa no es de poca monta, pues fue señalado por exparamilitares del Bloque Tolima que contaron en detalle la supuesta relación y negocios con el comandante Daniel Goyeneche, alias Daniel.

Los exparamilitares que acusan a Charlie Zaa señalan su presunto involucramiento con los negocios ilegales. Uno de los postulados llamado Ricaurte Soria afirmó: “Tuve la oportunidad de estar en el pabellón ERE3 de Justicia y Paz de Bogotá, en donde un primo de Charlie Zaa visitaba al Comandante Daniel cada ocho días e iba a entregarle cuentas de la Discoteca Kapachos de Ibagué. Esto no solo lo sé yo, sino también todos los comandantes de estas propiedades que tenía Daniel con Charlie Zaa”.

Los exparas se refirieron puntualmente al centro comercial del artista, en el cual se habría invertido el dinero. “Daniel dijo que iba a comprar unos locales en un centro de Girardot, es cuando Juan David me comenta que los locales estaban a nombre de Charlie Zaa, no sé qué haya pasado con el resto de la plata, porque no creo que los locales hayan costado 3.000 millones”.