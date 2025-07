Cantante Charlie Zaa responde en SEMANA cómo hizo su fortuna, tras investigación de la Fiscalía

Relatos en poder del ente acusador, dados a conocer en el informe de SEMANA , indican que él hizo las veces de testaferro de propiedades ilegales cuyos dueños paramilitares ya no están.

Zaa aseguró que su capital es producto de su trabajo desde 1996. Además, señaló, él no sabe quiénes son los paramilitares que lo mencionaron a él. De igual forma, sostuvo, durante su carrera nunca ha cantado para personajes ilegales, como sí ha sucedido con otros artistas.

“No entiendo qué es lo que la Fiscalía pretende. Son testimonios que se dan con el decir, pero no hay ningún tipo de prueba”, aseveró, al sostener que este hecho le ha causado un daño familiar. “La gente sabe quién soy yo”, enfatizó.

Según dijo Charlie Zaa, él hizo su fortuna producto del “trabajo y el esfuerzo” entre 1996 y 2003. En la entrevista mencionó que, durante ese tiempo, hizo 3.500 millones de pesos. “Yo toda la vida he sido una persona juiciosa. Son 30 años y todavía estamos recogiendo”, señaló.

Respecto a los supuestos vínculos con personas al margen de la ley, el artista lo negó rotundamente. “La Fiscalía tiene que sacarme de esta ecuación. Yo nunca en mi vida me he prestado para eso”.

“Yo todo en Cristo que me fortalece”, agregó el artista, al señalar que, producto de la fuerza mediática que él tuvo en la década de los noventa, muchas personas montaron locales diciendo que eran de Charlie Zaa, algo que desmintió por completo.

“Usted abre la lengua y puede destruir la vida de una persona”, agregó al señalar cómo el relato de paramilitares lo afecta en términos personales y profesionales. “Yo pensé que la Fiscalía estaba a favor de la gente buena. Lo que Dios nos entregó a admninistrar, el mundo no nos lo puede quitar”, agregó.

“No me preocupa que siga avanzando, siempre y cuando sea con la verdad. Me preocupa que avance sobre la arena, con un testimonio que dice que escuchó”, aseguró Zaa, acompañado por un abogado en la entrevista.

El comunicado de Charlie Zaa

Agradezco de corazón a quienes me han mostrado su apoyo y confianza en este momento. Estoy convencido de que muy pronto todo esto se esclarecerá y confío en el proceso judicial colombiano. Hago una invitación especial a los medios que, durante años, también me han apoyado, para que informen correctamente acerca del proceso, ya que esta es una investigación sobre bienes que hacen parte de nuestro patrimonio familiar y no contra mi persona directamente. Mientras tanto, seguiremos haciendo promoción de nuestro más reciente álbum La historia continúa y nos veremos en los siguientes conciertos.