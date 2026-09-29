El Gobierno de Estados Unidos emitió este martes, 29 de septiembre, una nueva alerta de seguridad ante el “riesgo elevado de ataques” de grupos armados ilegales en Norte de Santander, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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La advertencia, difundida por TravelGov y la Embajada de Estados Unidos en Colombia, señala particularmente la posibilidad de ataques contra instalaciones policiales y militares.

“Existe un riesgo elevado de ataques por parte de grupos armados ilegales, incluido el ELN, en el departamento de Norte de Santander, incluidos ataques con drones y fusiles contra instalaciones policiales y militares”, indicó el mensaje divulgado por las autoridades estadounidenses.

La alerta cobra relevancia en medio de los problemas de orden público que atraviesan diferentes zonas del departamento y de la presencia de estructuras armadas ilegales.

Piden no viajar a Norte de Santander

Como parte de las recomendaciones de seguridad, Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no viajar a Norte de Santander ni acercarse a menos de 10 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela.

La advertencia se suma a las restricciones que Washington ya mantiene sobre este departamento. La recomendación de viaje estadounidense ubica a Norte de Santander en el nivel 4, “No viajar”, debido a riesgos relacionados con delincuencia y terrorismo.

También advierte que la capacidad del Gobierno estadounidense para prestar asistencia de emergencia a sus ciudadanos en algunas de estas zonas es limitada debido a las restricciones de desplazamiento de su personal.

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