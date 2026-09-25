Habla rector del colegio donde una profesora pidió como tarea dibujar banderas del ELN y las Farc: contó qué les dijeron a los papás

Hay una gran polémica después de que se conociera que en el Instituto Técnico María Inmaculada, en Villa del Rosario, Norte de Santander, una profesora le pidió a sus estudiantes dibujar como tarea las banderas del ELN y de las Farc.

Docente en Norte de Santander pidió a sus alumnos dibujar banderas de las Farc y el ELN; Centro Nacional de Memoria se pronunció

El trabajo iba dirigido a los estudiantes de cuarto y quinto de primaria. Un video que se conoció en redes sociales muestra un apartado que decía: “¿Cómo recuerdas la insignia de las Farc y el ELN?”. Tras esto, había un espacio para que los niños hicieran los respectivos dibujos.

La polémica ha ido creciendo y Reinel Robayo, rector de la institución educativa, tuvo que salir a pronunciarse. En diálogo con el medio La Opinión, el directivo dejó claro que en el colegio no se promueven este tipo de ideas relacionadas con los grupos armados y explicó que ya habló con la docente involucrada.

“Muy probablemente, el video esté editado. Ya escuchamos a la profesora y estamos analizando la situación para ver qué información vamos a dar al público y a los padres de familia”, señaló.

Imagen referencia de niños en un colegio. Foto: Getty Images

Asimismo, sostuvo que no se trata de ningún caso de adoctrinamiento, tal y como lo han denunciado en las redes sociales. Esto, según dijo, ya se les aclaró a los padres de familia y añadió que la misma profesora les envió un mensaje a todos.

Robayo insistió en que en la institución no se promueve ningún tipo de ideología y confirmó que, pese a la controversia generada, la maestra involucrada continúa impartiendo clases con normalidad.

No obstante, enfatizó que ya se está adelantando la respectiva investigación para conocer todo lo que hay detrás de esta situación. “Están haciendo un juicio sin un debido proceso”, señaló.

Rechazo por tarea escolar sobre el ELN y las Farc

Por el momento, la polémica no cesa, mientras que las autoridades ya pusieron su atención en el tema. La secretaria de Educación de Norte de Santander, Hilse Aldana Pérez, confirmó que ya están al frente del caso.

“Desde la Gobernación de Norte de Santander y la Secretaría de Educación ratificamos nuestro compromiso con la formación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y exigimos que los establecimientos educativos sean espacios seguros y libres de todo tipo de violencia”, dijo.

Guerrilleros del ELN frente de Guerra Occidental en el departamento del Chocó. Foto: FOTO: Guillermo Torres Reina

Ahora, se intenta establecer el contexto en el que fue elaborada la guía, cuál era su objetivo académico y si la actividad hacía parte de la planeación curricular de la institución.