Una actividad escolar dirigida a estudiantes de cuarto y quinto de primaria generó cuestionamientos entre padres de familia en Villa del Rosario, Norte de Santander.

La guía incluía una pregunta relacionada con las insignias de las Farc y el ELN y, según el material difundido, los menores debían reproducir estos símbolos.

Secretaría de Educación de Norte de Santander pidió explicaciones al colegio.

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La tarea era dibujar banderas de las Farc y el ELN

La controversia se presentó en el Instituto Técnico María Inmaculada, sede Policarpa Salavarrieta, en Villa del Rosario.

Según las imágenes y vídeos que comenzaron a circular en redes sociales, una guía académica entregada a estudiantes de primaria contenía una actividad relacionada con las insignias de las Farc y el ELN.

En una de las imágenes divulgadas aparece la pregunta: “¿Cómo recuerdas la insignia de las Farc y el ELN?”, seguida de un espacio en el que los estudiantes debían realizar dibujos relacionados con los símbolos de estas organizaciones armadas.

De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, la actividad habría sido entregada el martes 22 de septiembre y generó inconformidad entre algunos padres de familia.

Se cuestionó cuál era el propósito pedagógico de pedir a niños de primaria que reprodujeran estos símbolos.

El caso fue llevado ante las directivas de la institución y posteriormente llegó a conocimiento de la Secretaría de Educación de Norte de Santander.

La controversia también llegó al Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad que se refirió públicamente a la diferencia entre enseñar la historia del conflicto armado y utilizar los símbolos de organizaciones armadas como parte de una actividad escolar.

Fotografía de la actividad escolar que generó polémica en un colegio de Villa del Rosario y que fue difundida en redes sociales. Foto: Composición Semana /Redes sociales/ Getty Images

Secretaría de Educación pidió un informe

La secretaria de Educación de Norte de Santander, Hilse Aldana Pérez, confirmó que la entidad conoció la denuncia y que solicitó explicaciones al establecimiento educativo.

“Esta entidad ha solicitado de manera inmediata al rector del establecimiento que presente un informe claro sobre los hechos difundidos en dicho video”, señaló la funcionaria.

La funcionaria explicó que, una vez recibido el informe, el área de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación determinará las actuaciones que correspondan y establecerá si hay lugar a un proceso administrativo.

Aldana Pérez también manifestó: “Desde la Gobernación de Norte de Santander y la Secretaría de Educación ratificamos nuestro compromiso con la formación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y exigimos que los establecimientos educativos sean espacios seguros y libres de todo tipo de violencia”.

Por ahora, la investigación busca establecer el contexto en el que fue elaborada la guía, cuál era su objetivo académico y si la actividad hacía parte de la planeación curricular de la institución.

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¿Qué dice la docente?

Junto con las fotografías de los trabajos, comenzó a circular un audio que los padres atribuyen a la profesora señalada.

En la grabación se escucha a una mujer referirse a la molestia generada entre las familias por la actividad y mencionar la posibilidad de evaluar posteriormente los contenidos relacionados con el tema.

“En vista de que les molesta tanto el tema, pues voy a ver qué me invento para sacarles las notas”, se escucha en uno de los fragmentos difundidos.

El rector encargado del Instituto Técnico María Inmaculada, Reinel Robayo, indicó que la institución está revisando lo sucedido y pidió no sacar conclusiones antes de conocer el contexto completo.

Según sus declaraciones recogidas por medios locales, la institución también escuchó a la docente.